Avatar auf Netflix: Besonderes Detail im Trailer überrascht Fans

Nun dauert es nicht mehr lange, bis sich die Realverfilmung von Avatar – Der Herr der Elemente auf Netflix sehen lässt. Der erste offizielle Trailer ist bereits aufgetaucht und neben dem Erscheinungsdatum verrät er noch ein ganz besonderes Detail, das Fans sehr begeistert.

Avatar – Der Herr der Elemente: Diese Stimmen kennt man doch

Wenn man bedenkt, dass die originale Serie bereits 2005 auf Nickelodeon ausgestrahlt wurde, fragt man sich, wo die Zeit hin ist. Nachdem der Kinofilm von M. Night Shyamalan auf eher mäßige Kritik gestoßen ist, erhoffen sich die Fans nun mit der Netflix-Adaption am 22. Februar 2024 eine etwas würdevollere Umsetzung des gefeierten Zeichentrick-Epos.

Was beim Anschauen des Trailers sofort aufgefallen ist, ist die Dynamik. Während im Kinofilm alles eher träge und langsam wirkt, steckt hier bereits viel mehr Schwung drin. Doch das Hauptaugenmerk fällt bei den Fans auf eine anderes Detail: die Synchronstimmen. Tatsächlich kehren für die Realverfilmung die originalen deutschen Synchronsprecher von Sokka, Katara und Zuko zurück. Aang hat zwar einen anderen Sprecher erhalten, vermutlich aufgrund des Alters, allerdings kommt dieser sehr nahe an das Original heran, was in den Kommentaren äußerst positiv hervorgehoben wird.

Den Trailer seht ihr hier:

Avatar: Der Herr der Elemente - Trailer Deutsch

Trotz Ausstieg der Autoren: Fans zeigen sich optimistisch

Bereits 2020 verkündeten die Trickfilmzeichner Bryan Konietzko und Michael Dante DiMartino, dass sie nicht mehr zusammen mit Netflix an der Adaption arbeiten werden, da ihre Vorstellungen zu weit auseinandergingen. Fans sind seitdem in Sorge, dass die Serie vielleicht doch nicht so vielversprechend sein könnte wie zuerst angenommen.

Doch kaum ist der erste Trailer aufgetaucht, scheinen die Zweifel wie weggeblasen. Auf YouTube liest man in den Kommentaren von „Tränen in den Augen“, „Gänsehaut“ und der Freude über die Rückkehr einiger Originalsprecher. Ob sich dieser Optimismus auszahlt, wird sich am 22. Februar 2024 auf Netflix zeigen.

