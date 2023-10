Avengers: Endgame sagt Zukunft für Fortnite voraus

Was sonst eher den Simpsons vorbehalten ist, schaffen nun wohl auch die Avengers. Dass es sich dabei allerdings um eine Voraussage zu Fortnite handelt, macht die Sache noch einmal mysteriöser.

Fortnite: Thors heimliche Leidenschaft

Zu Beginn von Avengers: Endgame geben sich die überlebenden Helden der Niederlage gegen Thanos hin. Thor verarbeitet seinen Frust mit Alkohol, Fastfood und Videospielen. In seinem kleinen Häuschen in Neu-Asgard sieht man ihn in der Multiplayer-Lobby von Fortnite herumfluchen.

Findigen Spielern fällt jedoch sofort auf, dass sich Thor dabei auf einer Map von Chapter 1 befindet. Allerdings spielt Endgame im Jahr 2023 und es ist schwer vorstellbar, dass seit dem Release von Fortnite im Jahr 2017 keine neuen Kapitel rausgekommen sein sollen.

Die entsprechende Szene seht ihr hier:

Große Vorahnung oder nettes Gimmick der Entwickler?

Nun ist es jedoch der Fall, dass im aktuellen Kapitel 4 – Season 5 von Fortnite tatsächlich die heißbegehrte Map aus dem ersten Kapitel zurückkehrt. Dies kommt laut dem Fortnite-Experten Shiina zustande, weil die Zeitmaschine des Bossgegners Kado Throne außer Kontrolle gerät und dadurch neben der alten Karte auch alte Waffen und Gegenstände in die Gegenwart transportiert.

Den Post dazu seht ihr hier:

„Ich hab den letzten Tweet kurzgehalten, daher hier ein tiefgreifendere Erklärung zu Kapitel 4 - Season 5, basierend auf glaubwürdigen Informationen: - Die Zeitmaschine gerät außer Kontrolle und ein Riss wird unsere Map zur Chapter-1-Map teleportieren Ab hier werden die Informationen etwas ungenau, aber es *scheint* als würden die Maps irgendwie vermischt werden. - Die Map der nächsten Season wird große Teile der Chapter-1-Map haben und diese werden höchstwahrscheinlich über mehrere Seasons wöchentlich wechseln. - Beides, alte Waffen als auch Waffenmodelle werden zurückkehren (Große Teile dieses Leaks kommen von einer Quelle, der @HYPEX, @FBRsections und ich sehr vertrauen)“

Zwar spielt die Handlung von Endgame bereits im Oktober 2023 und Fortnites Kapitel 4 – Season 5 startet voraussichtlich erst am 3. November 2023, allerdings ist dies nichtsdestotrotz zumindest ein nettes Gimmick, das bei sehr vielen Fans des Kultspiels die Vorfreude stark erhöht.

