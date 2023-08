Balkonkraftwerke hatten es durch den Wechselrichter-Skandal in den letzten Wochen nicht leicht. Trotzdem sind sie ein wichtiger Teil der Energiewende und sollen in Deutschland Erleichterungen erfahren. Durch die Sommerpause des Bundestages war es zuletzt recht still um das Thema. Jetzt soll es aber wieder ernst werden.

Balkonkraftwerk-Erleichterungen bald geregelt

Seit Wochen warten Balkonkraftwerk-Anhänger auf ein neues Lebenszeichen zu den Erleichterungen, die die Bundesregierung in Aussicht gestellt hat. Nach der Sommerpause des Bundestags soll der „Solarpaket I“ genannte Maßnahmenkatalog am Mittwoch, dem 16. August 2023, endlich beschlossen werden. Teil der Neuerungen sind auch die Balkonkraftwerke, bei denen die Anmeldung deutlich einfacher fallen soll. Damit sollen viel mehr Menschen dazu motiviert werden, sich so eine Mini-Solaranlage anzuschaffen.

Unklar ist aktuell noch, ob die Erleichterung nur die Anmeldung betreffen oder auch die Leistung. Aktuell sind maximal 600 Watt möglich. Angedacht war eine Erhöhung auf maximal 800 Watt. Zudem hoffen viele Mieter darauf, dass sie mehr Rechte beim Aufbau einer Mini-Solaranlage bekommen, um vom Vermieter nicht wie bisher ausgebremst zu werden. Illegal aufgebaute Balkonkraftwerke mussten schon abgebaut werden, weil die Vermieter diese nicht haben wollten.

Klar ist aber, dass Balkonkraftwerke mit jeder neuen Erleichterung immer attraktiver werden und sich mehr Menschen so eine Mini-Solaranlage anschaffen. Ich habe meine schon über zwei Jahre im Einsatz und bin immer noch begeistert. Mit meiner Hilfe haben auch meine Nachbarn zugeschlagen. Ohne mich hätten sie wohl besonders wegen der Bürokratie noch gewartet. Hier muss also etwas passieren. Ab Anfang 2024 sollen die neuen Erleichterungen gelten, wenn alles glattgeht.

Das müsst ihr über Balkonkraftwerke wissen:

Viele Erleichterungen für Solarenergie

Beim „Solarpaket I“ dreht es sich aber nur am Rand um Balkonkraftwerke. In erster Linie werden Erleichterungen für die großen Solaranlagen umgesetzt, um den Ausbau weiter zu stärken und mehr Menschen dazu zu bewegen, sich eine Solaranlage auf dem Dach zu montieren. Aber auch Investoren und Unternehmen sollen von den Erleichterungen profitieren.

