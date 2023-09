Barbenheimer: Namenskreuzung bekommt eigenen Film

Sie sind zweifellos die beiden Filme, von denen 2023 fast jeder spricht. Die Rede ist von Barbie und Oppenheimer. Aus diesen beiden Namen hat sich die scherzhafte Kreuzung „Barbenheimer“ entwickelt, aber genau diese soll nun einen eigenen Film bekommen.

Wenn Barbies Atombomben bauen

Zwei Filme, die rein gar nichts miteinander zu tun haben außer dem bahnbrechenden Erfolg und dem anhaltenden Gesprächsstoff unter Fans und Kritikern, sollen nun zu etwas Neuem fusioniert werden. Regisseur Charles Band, welcher für glorreiche Produktionen wie „Puppet Master“, „Trancers“, „Castle Freak“ und „The Gingerdead Man“ bekannt ist, möchte diese kuriose Aufgabe tatsächlich wagen. (Quelle: joblo.com)

Band möchte Atombomben von Barbies bauen lassen und somit die Brücke zu Oppenheimer schlagen. Die Dreharbeiten sollen schon im September 2023 beginnen. Ein Poster zum bevorstehenden Crossover existiert auch bereits. Darauf zu lesen ist der ... ähm, raffinierte Spruch: „D-Cup, A-Bomb“ (D-Körbchen, Atombombe) sowie „Exploding Soon“ (Explodiert bald).

Entsprechendes Poster seht ihr hier:

Full Moon Features

Darum wird es in Barbenheimer gehen

Obwohl bislang noch keine Informationen darüber existieren, wer diese Kuriosität zu Papier bringen und danach in Szene setzen wird, so geht zumindest aus der oben genannten Quelle hervor, worum es in etwa gehen soll.

In einer Stadt namens Dollsville arbeitet eine Reihe weiblicher Puppen unter der Leitung der brillanten Dr. Barbenheimer an der Entwicklung einer Atombombe. Ihr Vorhaben besteht darin, das gesamte Patriarchat ein für alle Mal in die Luft zu sprengen. Doch im Laufe der Zeit stellen sie fest, dass es vielleicht keine allzu kluge Idee ist, Atombomben im Kampf der Geschlechter zu zünden.

Auch wenn man vielleicht nicht mit einem qualitativ herausragenden Meisterwerk der Filmgeschichte rechnen darf, so könnte allein der Trash-Faktor Grund genug sein, diese ungewöhnliche Kreuzung anzuschauen. Es wird vermutet, dass der Film bereits Ende des Jahres auf Amazon Prime und FullMoonFeatures.com erscheinen wird.

