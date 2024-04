Batman-Schock: Dieser Mann hat den besten Superhelden-Film gerettet

Oft wird darüber gestritten, was der beste Superhelden-Film aller Zeiten ist. Eigentlich ist die Antwort aber klar: Es kann nur Batman: The Dark Knight sein. Die gefeierte Rückkehr der Fledermaus hätte aber ganz anders aussehen können. Regisseur Christopher Nolan hatte erst keine Lust.

The Dark Knight ohne Nolan? Fast hätte Batman auf den Regisseur verzichten müssen

Auch 16 Jahre nach Release ist Batman: The Dark Knight noch ein fantastischer Superhelden-Film. Das Duell zwischen Verbrecher-Clown und dunklem Ritter steht bei IMDb bei einer Nutzerwertung von 9 von 10 Sternen und erreicht damit den dritten Platz auf der Liste der beliebtesten Filme aller Zeiten (Quelle: IMDb).

Drehbuchautor Jonathan Nolan spricht im Podcast Armchair Expert with Dax Shepard jetzt darüber, dass sein Bruder Christopher Nolan nach Batman Begins zunächst gar nicht mehr ins Universum der Fledermaus zurückzukehren wollte. Er sei sehr zögerlich gewesen, da er kein „Superhelden-Regisseur“ werden wollte.

Jonathan arbeitet häufig mit seinem Bruder zusammen und hat mit ihm zusammen unter anderem die Drehbücher für The Dark Knight und The Dark Knight Rises geschrieben. Bei Batman Begins war er als Berater tätig. Glücklicherweise konnte er seinen Bruder letztendlich doch noch überreden, in den Regie-Stuhl zurückzukehren:

Ich saß also buchstäblich mit (Produzent) Charles Roven und Chris zusammen und sagte: ‚Alter, sei kein Angsthase. Lass uns das machen!‘

Zu diesem Zeitpunkt habe Christopher bereits damit angefangen, die Story für The Dark Knight auszuarbeiten. Als das Drehbuch dann fertig war, habe es für Jonathan dann aber keinen Zweifel mehr daran gegeben, dass sie zusammen diesen Film drehen müssten (Quelle: Armchair Expert with Day Shepard).

Jonathan Nolan wollte mit The Dark Knight etwas Neues ausprobieren

Laut Jonathan sei sein Bruder sehr stolz auf Batman Begins gewesen. Er selbst wollte aber unbedingt auf der Entstehungsgeschichte aufbauen:

Wir haben eine Stunde damit verbracht, die Origin-Story zu erzählen und das ist toll, aber was können wir damit machen? Können wir die gleichen Charaktere nehmen und ein wenig in ein anderes Genre wechseln? Können wir von einem Abenteuerfilm zu einem Krimi oder einem Mafia-Film wechseln und das gleiche Gefühl mitnehmen?

Obwohl er letztendlich sogar bei drei Batman-Filmen Regie geführt hat, ist Christopher Nolan nicht als Superhelden-Regisseur gebrandmarkt worden. Filmstudio Warner Bros. hätte die Reihe nach Batman Begins vermutlich auch ohne ihn fortgeführt. In diesem Fall hätte der Nachfolger aber wahrscheinlich deutlich anders ausgesehen. Ob er trotzdem zum besten Superhelden-Film aufgestiegen wäre, ist dann sehr fraglich.