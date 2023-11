Beatles-Wunder: Dank KI erscheint ein neuer Song über 50 Jahre nach der Trennung

„Now and Then“ heißt der neue und wahrscheinlich letzte Song der Beatles. Obwohl zwei Mitglieder der Band bereits vor mehreren Jahrzehnten verstorben sind, konnte die Aufnahme mithilfe Künstlicher Intelligenz produziert werden.

Vor seinem Tod im Dezember 1980 arbeitete John Lennon an einigen Demo-Aufnahmen, die später von seiner Frau Yoko Ono an die drei übrigen Beatles Paul McCartney, George Harrison und Ringo Starr weitergegeben wurden. So entstanden 1995 die Beatles-Songs Free as a Bird und Real Love.

Allerdings wurde noch an einem dritten Song gearbeitet. Now and Then basiert auf einer Klavieraufnahme Lennons, allerdings war es Mitte der neunziger Jahre technisch nur schwer möglich, seinen Gesang vom Klang des Klaviers zu trennen. Da aus diesem Grund keine hochwertige Aufnahmequalität möglich war, entschieden die Beatles den Song nicht zu veröffentlichen.

Wie der Song letztendlich doch restauriert und veröffentlicht werden konnte, verrät eine 12 minütige Dokumentation:

KI-Technologie ermöglicht Restaurierung der Beatles-Aufnahme

Seit 1995 hat sich die Technik spürbar weiterentwickelt. Besonders deutlich machte das die dreiteilige Dokumentarfilmreihe The Beatles: Get Back von Peter Jackson, die 2021 auf Disney+ veröffentlicht wurde. Mit der in diesem Film eingesetzten KI-Technologie war es schließlich möglich, John Lennons Stimme in der Now and Then Demo vom Klavier zu trennen. Die Künstliche Intelligenz hat John Lennons Stimme also weder verfremdet noch künstlich reproduziert, sondern diente lediglich der Restaurierung der Tonspur.

Der fertige Song steht ab sofort auf YouTube, Spotify, Apple Music und allen weiteren gängigen Anbietern zur Verfügung.

Obwohl Gitarrist George Harrison bereits 2001 verstorben ist, konnten trotzdem einige seiner Aufnahmen von 1995 verwendet werden, sodass auch er Teil der finalen Version von Now and Then ist. Damit ist der Song die neuste und vermutlich letzte Aufnahme, an der alle vier Beatles beteiligt waren.