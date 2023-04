Wer ein Balkonkraftwerk besitzt und nicht die gesamte Energie verbraucht, sondern ohne Vergütung einspeist, hat sicher schon einmal über einen Speicher in Form eines Akkus nachgedacht. Zendure bietet mit SolarFlow genau so eine Lösung an. Ein nun veröffentlichtes Video verrät neue Details, die bisher noch nicht bekannt waren.

Zendure SolarFlow erstmals zusammengebaut

SolarFlow wird der erste smarte Akku-Speicher für Balkonkraftwerke sein, der von jedem einfach nachgerüstet werden kann. Obwohl schon einige Details bekannt waren, sind doch viele Informationen noch nicht geteilt worden. Das ändert sich jetzt, denn Zendure Deutschland hat ein Video auf Facebook veröffentlicht, in dem SolarFlow erstmals wirklich zusammengesetzt und nicht in animierten Videos gezeigt wird.

In dem Video wird anhand eines Hoymiles-HM-600-Wechselrichters und zwei Solarmodulen mit jeweils 430 Watt gezeigt, wie das gesamte System verkabelt wird. Im Grunde schaltet ihr den Solarflow-PV-Hub von Zendure zwischen den Wechselrichter und eure Solarmodule. Der Akku wird an den PV-Hub angeschlossen. Im Video erfahren wir noch einige interessante Details.

So kann der PV-Hub Solarmodule mit bis zu 550 Watt pro Anschluss verarbeiten. Das ist deutlich mehr, als aktuell erlaubt ist, sodass das System zukunftssicher ist, wenn später leistungsstärkere Solarmodule zu attraktiven Preisen angeboten werden.

Maximal kann der PV-Hub 1.200 Watt an den Wechselrichter ausgeben. Aktuell sind 600 Watt legal, später sollen 800 Watt möglich sein. Auch hier habt ihr also ein großes Polster, wenn sich die Regeln zukünftig doch noch ändern.

In den 960-Wh-Akku können maximal 800 Watt geleitet werden. Ihr könnt also die gesamte Energie direkt in den Akku führen. Insgesamt können vier Akkus übereinandergestapelt werden, sodass ihr 3,84 kWh zur Verfügung habt.

Alles kann mit der Zendure-App gesteuert werden. Ihr könnt also selbst bestimmen, wie viel Energie in den Akku geht und wie viel in euer Hausnetz eingespeist wird. So lässt sich das System perfekt an die eigenen Bedürfnisse anpassen.

Im Video wird Zendure SolarFlow vorgestellt:

Zendure SolarFlow vorgestellt: Akku-Speicher fürs Balkonkraftwerk

Zendure SolarFlow: Zeitplan für Auslieferung

So sieht der Zeitplan für die Auslieferung von Zendure SolarFlow aus. (Bildquelle: Zendure)

Unterdessen gibt es interessante Informationen zum Zeitplan für SolarFlow. Ab dem 22. Mai 2023 werden die ersten Akku-Speicher für Balkonkraftwerke von Zendure verschickt. Dann dürfte die Sonne auch ordentlich auf euer Balkonkraftwerk scheinen und ihr könnt die überschüssige Energie speichern. Die Preise sind mittlerweile auch bekannt.