Black-Friday-Kracher bei tink: Mega Rabatte auf Smart-Home-Gadgets

Thermostate, Balkonkraftwerk, Home Assistant und vieles mehr – tink gibt Vollgas und startet mit mega Tiefpreisen in die Black Friday Week. Wir zeigen euch die heißesten Deals von Top-Marken wie tado, Sonos, Netatmo, eufy, Philips Hue und mehr.

Black Friday Week bei tink – das sind die Top-Deals:

Egal, ob ihr Heizkosten mit smarten Thermostaten sparen oder euer Zuhause mit Heimkino-Sound oder intelligenten Türklingeln tunen wollt – ab sofort habt ihr bei tink die Chance auf geniale Tiefpreise: Nur noch bis zum 27.11. könnt ihr euch Mega-Rabatte zur Black Friday Week sichern.

Top-Deals für smarte Heizkörper-Thermostate

Bildquelle: tado / tink

Zu den Mega-Deals zählen unter anderem die beliebten tado Heizkörper-Sets mit bis zu 62 Prozent Rabatt – den sichert ihr euch zum Beispiel auf das tado Starter-Kit mit zwei smarten Thermostaten V3+ (verkabelt) sowie mit einem Amazon Echo Show 5 gratis dazu. Statt 479,97 Euro zahlt ihr nur noch 179,95 Euro für das komplette Bundle (Angebot jetzt bei tink ansehen).

tado Starter-Kit (2 Thermostate) V3+ (Verkabelt) Statt 479,97 Euro: Starter Kit mit 2 smarten Thermostaten V3+ (Verkabelt) für Fußbodenheizungen + gratis Amazon Echo Show 5. Senkt Energieverbrauch um bis zu 28 %. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.11.2023 16:50 Uhr

Das Starter-Kit ist speziell für Fußbodenheizungen geeignet – tink senkt die Preise aber auch auf folgende tado-Sets für weitere Heizungen:

Alternativ zu tado bekommt ihr bei tink aktuell auch Sale-Preise auf ausgewählte Netatmo-Highlights. Darunter auch das Heizkörper-Thermostat-Starter-Set mit drei Thermostaten mit 44 Prozent Rabatt. Hier zahlt ihr also nur noch 159,95 Euro statt 289,98 Euro.

Netatmo Heizkörperthermostat Starter-Set (3 Thermostate) Statt 289,98 Euro: Smartes Netatmo Starter-Set mit drei Heizkörperthermostaten für intelligente Regulierung der Raumtemperatur. Inklusive Apple HomeKit-Kompatibilität. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.11.2023 16:18 Uhr

Alternativ senkt tink auch die Preise auf folgende beiden Netatmo-Alternativen:

Heimkino-Feeling mit Sonos-Sale

Bildquelle: SONOS / tink

Wer das ultimative Set-up aus Heimkino, smarter Soundsteuerung und Home Assistant sucht, wird jetzt fündig: Bei tink bekommt ihr während der Black Friday Week das Sonos One SL Arc 5.1 Heimkino-Set + gratis Echo Show 5 für reduzierte 1.529,95 Euro statt 2.405,99 Euro.

Das Set überzeugt vor allem mit einer einfachen und schnellen Installation sowie Steuerung per Sprachbefehl oder App. Technisch bekommt ihr hier alles, was ihr für den idealen Kinosound für Zuhause braucht: Eine Soundbar mit 5.1 Surround-Sound, Trueplay-Funktion, zwei Sonos One SL WLAN-Lautsprecher mit Multiroom-Funktion und einem Sonos Sub (Gen. 3) WLAN-Subwoofer. Mit dem Echo Show 5 steuert ihr wiederum bequem und zentral alles in einem Gerät oder könnt Sprachanrufe mit Familie, Freunden oder Kollegen nutzen.

Sonos One SL Arc 5.1 Heimkino Set + gratis Amazon Echo Show 5 Statt 2.405,99 Euro: Sonos Heimkino Set mit Sonos One SL WLAN-Lautsprecher, Sonos Arc Soundbar mit Sprachsteuerung und Sonos Sub Gen. 3 WLAN-Subwoofer. Inklusive gratis Amazon Echo Show 5. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.11.2023 16:25 Uhr

Außerdem sichert ihr euch folgende weitere Sonos-Schnäppchen noch bis zum 27. November:

Alle weiteren Deals und Tiefpreise findet ihr auf folgender Übersichtsseite der Black Friday Week bei tink.

