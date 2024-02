Brandgefahr: Mega-Rückruf bei bekanntem Laptop-Hersteller

Dynabook Americas ruft weltweit mehr als 15 Millionen Laptop-Netzteile von Toshiba zurück. Sie bergen ernsthafte Risiken, die von Überhitzung bis hin zu Brandgefahr reichen. Besitzer sollten die Netzteile nicht mehr verwenden und sich kostenlos Ersatz besorgen.

Toshiba: Laptop-Netzteile können Feuer fangen

Das Unternehmen Dynabook Americas, das heute Laptops der ehemaligen Marke Toshiba anbietet, ruft weltweit 15,5 Millionen Laptop-Netzteile zurück. Kunden werden dringend gebeten, die Geräte ab sofort nicht mehr zu verwenden und sich für einen kostenlosen Ersatz zu melden. Betroffen sind Netzteile von Toshiba, die zwischen April 2008 und Dezember 2012 hergestellt und bis April 2014 vor allem in Nordamerika verkauft wurden.

Die Entscheidung für den Massenrückruf folgt auf nicht weniger als 679 gemeldete Vorfälle, bei denen die Netzteile überhitzten, schmolzen, rauchten oder sogar Feuer fingen. In 43 Fällen soll es bereits zu kleineren Verbrennungen gekommen sein – das Risiko ist also nicht zu unterschätzen.

Obwohl die betroffenen Modelle schon einige Jahre alt sind, verspricht Dynabook Americas allen betroffenen Kunden einen kostenlosen Ersatz. Von der Rückrufaktion sind mehr als 60 Netzteilmodelle betroffen.

Besitzer von Laptop-Netzteilen des Herstellers werden gebeten, die Modell- und Seriennummer zu überprüfen. Stimmen diese mit der Liste der betroffenen Netzteile überein, kann über ein Online-Formular ein kostenloses Ersatznetzteil angefordert werden. Dazu müssen die Kontaktdaten angegeben und ein Foto des betroffenen Netzteils hochgeladen werden. Eine Rücksendung des alten Netzteils ist nicht erforderlich.

Toshiba: Support per E-Mail und Telefon

Dynabook Americas bietet Betroffenen Unterstützung per E-Mail und Telefon an (Quelle: Dynabook Americas). Es wird darauf hingewiesen, dass in den meisten Fällen nur das Netzteil ausgetauscht wird und das Netzkabel weiter verwendet werden kann.

