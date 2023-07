Disney will angeblich eine fast vergessene Serie aus den 90er-Jahren wiederbeleben. Die Rede ist von Gargoyles – Auf den Schwingen der Gerechtigkeit. Wir verraten euch, was über den Film bisher bekannt ist und warum die Meldung womöglich ein Schwindel ist.

Ursprüngliche Meldung vom 18. Juli 2023:

Die Gargoyles bekommen einen Kinofilm

Zwischen 1994 und 1997 lief mit Gargoyles die vermutlich düsterste Serie von Disney im Fernsehen. In 78 Folgen und 3 Staffeln bekämpften die mystischen Wesen aus Schottland das Verbrechen in New York.

Hier könnt ihr euch das deutsche Opening zu Gargoyles – Auf den Schwingen der Gerechtigkeit ansehen:

Nach 1997 wurde es trotz vieler Fans aber totenstill um die Marke. Zumindest bis heute, denn laut einem Bericht des Belfast Telegraphs arbeitet Disney nun an einem Kinofilm zur Serie:

Demnach soll Sir Kenneth Branagh als Regisseur fungieren, auch wenn es dafür noch keine offizielle Bestätigung gibt. Branagh war in der Vergangenheit unter anderem für die Realverfilmung von Cinderella verantwortlich.

Falls ihr die Serie bisher verpasst habt oder aber in süßer Nostalgie schwelgen wollt, dann könnt ihr euch Gargoyles über den Streaming-Anbieter Disney+ ansehen. Dort stehen alle 78 Folgen zur Verfügung.

Die Fans feiern das Comeback der Gargoyles

Dass die Gargoyles nach wie vor beliebt sind, beweisen die Reaktionen auf die Film-Ankündigung. Unter dem verlinkten Tweet wird die Nachricht frenetisch gefeiert und es gibt sogar schon erste Casting-Vorschläge. So wünscht sich ein User zum Beispiel Schauspieler Idris Elba in der Rolle von Gargoyles-Anführer Goliath. Ein Wunsch, der auf viel Zustimmung bei den Fans trifft.

In der deutschen Version wurde Goliath seinerzeit von Thomas Fritsch gesprochen, der auch als die deutsche Stimme von Russel Crowe bekannt ist. Leider ist der Synchronsprecher 2021 verstorben. In der kommenden Neuauflage müssten sich Fans also zwangsläufig an eine neue Stimme gewöhnen.