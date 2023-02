Einige der größten Marvel-Helden haben sich bereits aus dem MCU verabschiedet, doch Fans hoffen weiterhin auf eine Rückkehr von Iron Man und Co. Nun bezieht ein wichtiger Produzent zu dem Thema eindeutig Stellung.

Produzent Stephen Broussard war in der Vergangenheit an erfolgreichen MCU-Filmen wie Captain America: The First Avenger, Dr. Strange und Iron Man 3 beteiligt – und hat somit bereits mit einigen der wichtigsten Marvel-Helden zusammengearbeitet. Umso mehr dürfte es Fans enttäuschen, dass laut Broussard keine Rückkehr von Robert Downey Jrs. Iron Man ins MCU geplant ist.

MCU muss ohne Iron Man auskommen

In einem Interview mit der Seite i09 hat Broussard bekannt gegeben, dass eine Rückkehr von Iron Man vom Tisch sei. In der Phase 4 des MCU ginge es vor allem darum, neue Charaktere in das Universum zu integrieren und als Nachfolge-Helden aufzubauen. Damit schiebt er den Gerüchten, dass Robert Downey Jr. erneut in die Rolle von Tony Stark schlüpfen könnte, deutlich einen Riegel vor. (Quelle: Gizmodo)

Marvel-Franchise sucht seit Avengers: Endgame nach alter Form

Während die Rückkehr von Robert Downey Jr. im MCU aus narrativer Sicht ein Desaster gewesen wäre, da sie eine der emotionalsten Szenen der Filme wertlos gemacht hätte, haben viele der neuen Charaktere Fans bislang nicht überzeugt. In Phase 4 hat Marvel zwar zahlreiche neue Helden in sein Multiversum integriert – darunter Shang-Chi, America Chavez, Katie Bishop, Moon Knight und die Eternals, doch viele der Neuzugänge sind bislang im Vergleich zur alten Garde um Iron Man, Captain America und Black Widow blass geblieben.

Auch wenn die Einspielergebnisse für Disney weiterhin keinen Grund zur Sorge bieten, ist die Kritik an den letzten Marvel-Projekten immer lauter geworden. She-Hulk, Thor: Love and Thunder, Black Widow, The Eternals und Doctor Strange: Multiverse of Madness konnten aus unterschiedlichen Gründen nicht an frühere Erfolge anknüpfen. Mit dem kürzlich erschienenen Ant-Man and the Wasp: Quantumania soll nun in der Phase 5 eigentlich ein neues Blatt aufgeschlagen werden – doch die Kritiken für den neuesten MCU-Blockbuster fallen verheerend aus.

