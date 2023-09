Deutsche Comedy-Reihe feiert Comeback: Nach 7 Jahren kommt die Fortsetzung

Sie zählt zu den beliebtesten und gleichzeitig erfolgreichsten deutschen Comedy-Reihen. Nach drei Filmen verschwand Fack Ju Göhte in der Versenkung und keiner hat mit einem Comeback gerechnet. Doch genau das ist aktuell in der Produktion, allerdings ist es ein wenig anders, als gedacht.

Chantal … Heul leise!

Fack Ju Göhte hat die Lachmuskeln von Millionen Zuschauern getroffen. Die provokante Komödie rund um Elyas M'Barek und Karoline Herfurth konnte sich an die Spitze der erfolgreichsten deutschen Filme der 2010er Jahre katapultieren. Auch die zwei Fortsetzungen haben diese Popularität gehalten und lange hat man sich gefragt, ob diesem Erfolg noch ein vierter Teil folgen wird.

Sieben Jahre später ist nun bekannt geworden, dass tatsächlich ein weiterer Film der Reihe in Planung ist, allerdings ohne Elyas M'Barek in der Hauptrolle. „Wieso das?“ mag sich mancher da fragen. Ganz einfach – Es wird sich nicht um eine direkte Fortsetzung handeln, sondern um ein Spin-off, das die Schauspielerin Jella Haase in den Vordergrund stellt. Diese verkörpert in der ursprünglichen Trilogie die großmäulige Schülerin Chantal Ackermann, die durch Szenen wie diese herausgestochen ist:

Chantal im Märchenland: So wird das Spin-off aussehen

Laut der offiziellen Synopse wird Chantal nach dem Abschluss ihres Abiturs in eine Märchenwelt transportiert und muss dort gegen allerlei Gefahren wie Hexen und tyrannische Könige kämpfen, um ihre Freundschaft zu ihrer besten Freundin Zeynep zu retten. Dabei räumt sie in ihrer gewohnt prolligen Art mit typischen Märchenklischees auf und erlebt ein bahnbrechendes Abenteuer mit dem Twist des altbekannten Fack-Ju-Göhte-Humors. Selbst verständlich wird Elyas M'Barek in seiner Rolle als Klassenlehrer Zeki Müller auch wieder vorkommen, jedoch nur vereinzelt und eher hintergründig.

Einen exakten Release-Termin gibt es bisher noch nicht, allerdings soll der Film 2024 in die deutschen Kinos kommen. Zugegeben klingt das Ganze ein wenig abstrus, zumal Fack Ju Göhte bislang eher realitätsnahe Filme waren. Die Reihe nun in eine Fantasy-Richtung zu drücken, könnte schnell sehr trashig wirken, aber vielleicht überrascht das Spin-off ja auch mit dem Gegenteil.

