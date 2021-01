Supernatural-Fans unter euch? Nein? Auch nicht schlimm, denn neben der letzten Staffel der Kultserie wartet Sky mit weiteren Highlights im Januar 2021 auf, bei denen ihr euch an einem der langen Winterabende vor dem Bildschirm in die Decke kuscheln könnt. Und solltet. (Am besten noch mit heißem Winter-Tee und Keksen.)

Sky Ticket Facts

Supernatural – Staffel 15 (Finale Staffel)

Release-Datum: 24. Januar 2021

Die finale Staffel von Supernatural ist schon eine kleine Weile da, zudem gibt's sie bereits bei Amazon Video für einen nicht zu verachtenden Preis von 34,99 Euro – aber nur auf Englisch. Solltet ihr Sky besitzen oder überlegen, ein Abo abzuschließen, könnt ihr die Serie dort abschließen: Nach den verheerenden Ereignissen der 14. Staffel müssen Sam (Jared Padalecki), Dean (Jensen Ackles) und Castiel (Misha Collins) erneut die Welt retten – und einige schwere Entscheidungen treffen.

Seht die 15. Staffel von Supernatural auf Sky.

Wynonna Earp

Release-Datum: 11. Januar 2021

Die Fantasy-Action-Serie Wynonna Earp ist schon ein paar Jährchen alt, hat aber nie wirklich jene Popularität erreicht, die es verdient hätte: In der von Fans gelobten Show folgt ihr der Nachkommin des Revolverhelden Wyatt Earp, einer Frau (Melanie Scrofano), die mit einer Gruppe von halbwegs verrückten Persönlichkeiten gegen Dämonen und andere Ungeheuer antritt.

Tipp: Ihr solltet bis zur dritten Folge schauen, ehe ihr entscheidet, ob ihr die Serie mögt (oder nicht mögt).

Seht Wynonna Earp auf Sky.

Der Unsichtbare

Release-Datum: 8. Januar 2021

Als Ceciles narzisstischer Ex sich selbst umbringt, glaubt sie, endlich frei zu sein – doch etwas lauert in der Dunkelheit; etwas, das sie nicht sehen kann und sie doch weiterhin quält. Ist sie verrückt? Oder hat ihr ehemaliger Freund einen Weg gefunden, sie auch über den Tod hinweg zu verfolgen? Der Unsichtbare ist ein durchweg spannender, faszinierender Mystery-Thriller, der euch bis zum Ende auf Trapp halten wird. Versprochen.

Der Unsichtbare auf Sky sehen.

Bilderstrecke starten (31 Bilder) Netflix und Amazon: Die 30 besten Horrorfilme 2020

Auf Sky könnt ihr zudem verschiedene Pakete abonnieren, was durchaus ein Vorteil sein kann – Sky Entertainment Plus etwa lässt euch neben dem oben genannten Standard-Abo noch Netflix zum Vorteilspreis dazu kaufen – nämlich dann für 7,99 Euro/Monat anstatt 12,99 Euro/Monat.