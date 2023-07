Nintendo sitzt auf einer ganzen Menge beliebter Spielemarken. Super Mario und The Legend of Zelda können mit jedem Switch-Hit auch gewaltige Verkaufserfolge feiern. Nur Pikmin kann da nicht mithalten. Warum eigentlich nicht?

Warum ist die Pikmin-Reihe nicht erfolgreicher?

Die Pikmin-Reihe ist jetzt schon 22 Jahre alt. Mit Pikmin 4 ist außerdem jetzt gerade ein brandneuer Ableger für die Nintendo Switch erschienen. Trotzdem scheint Chef-Entwickler Shigeru Miyamoto mit dem Erfolg der Spiele nicht komplett zufrieden zu sein. In einem Interview aus Nintendos „Frag einen Entwickler“-Reihe rätselt er, warum die Verkaufszahlen von Pikmin 1-3″nie so richtig explodiert“ sind, obwohl die Spiele so viel Spaß machen. Ist das Strategiespiel vielleicht zu schwierig für einige Fans?

Der Interviewer hat eine andere Theorie. So seien die Charaktere in Pikmin sehr süß und jeder Fehler des Spielers führt zum Tod der kleinen Pflanzenwesen. Vielleicht haben Spieler also Angst davor, für ihr Ableben verantwortlich zu sein. Miyamoto hat dazu eine klare Meinung:

„Ich verstehe, dass Spieler es schwierig finden, wenn der Tod eine Rolle spielt. Aber ich denke, die Stärke der Reihe liegt in ihrer Beziehung zur Sterblichkeit. Wenn etwas unumkehrbar ist, muss man einen Weg finden zu verhindern, dass etwas Unerwünschtes passiert.“

Um den Tod der Pikmin zu verhindern, müssten die Spieler „Dandori“ beherrschen. Dabei handelt es sich um ein japanisches Wort, das bedeutet, im Voraus zu planen, um etwas reibungslos zu erledigen. Dieser Aspekt sei es, der Pikmin für Miyamoto einzigartig macht (Quelle: Nintendo).

Wird Pikmin 4 zum großen Switch-Hit?

Miyamoto glaubt weiterhin, dass Spieler die Steuerung und die Tiefe des Gameplays der Pikmin-Spiele als schwierig erachten. Darum habe er lange darüber nachgedacht, wie Nintendo diese Faktoren als „interessant“ anstelle von „kompliziert“ darstellen kann.

Pikmin 4 ist jetzt erschienen und sorgt vielleicht endlich dafür, dass die Reihe zusammen mit Super Mario und Zelda am Erwachsenentisch sitzen darf.