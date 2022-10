Solargeneratoren oder sogenannte Powerstations liegen aktuell voll im Trend. Es handelt sich dabei um große Akkus, die an der Steckdose, im Auto oder mit Solarenergie unterwegs komplett unabhängig aufgeladen werden können. Mit Windenergie soll nun eine weitere Möglichkeit dazukommen.

Jackery Air-W: Windrad für Solargenerator

Solargeneratoren sind schon eine coole Erfindung. Es handelt sich dabei um mehr oder weniger große Akkus, die diverse Anschlüsse bieten, an denen ihr euch Energie ziehen könnt, wenn beispielsweise der Strom ausfällt. Aufgeladen werden die Solargeneratoren bisher an der Steckdose oder im Auto, können aber auch mit optionalen Solarpanels mit Sonnenenergie gefüllt werden. Jackery entwickelt mit dem Air-W ein Windrad, welches auch in der Nacht oder bei bewölktem Himmel Strom liefern kann, wenn die Sonne nicht scheint.

Das Windrad kann zusammengeklappt und so leicht transportiert werden. Komplett aufgebaut richtet es sich automatisch zum Wind aus und kann eine Leistung von bis zu 200 Watt erzeugen. Bereits im Februar hat Jackery das Design angemeldet und das finale Produkt erstmals auf der IFA 2022 ausgestellt. Es könnte noch 2022 auf den Markt kommen und würde so eine zusätzliche Möglichkeit schaffen, wie ihr einen Solargenerator auch dann aufladen könnt, wenn die Sonne nicht scheint. Besonders im Herbst und Winter ist der Wind stark, für die kälteren Jahreszeiten könnte so ein Windkraftwerk die perfekte Option sein – und natürlich auch fürs Nachladen in der Nacht.

Im Video stellen wir euch den neuesten Solargenerator vor:

Jackery Explorer: Tragbare Powerstations für Solarstrom im Hands-On – GIGA@IFA

Jackery Air-W: Was kostet das Windrad?

Dazu gibt es aktuell noch keine genauen Informationen. Ihr werdet einen Solargenerator brauchen. Auf dem Bild ist es der 2000 Pro, der über 2.000 Euro kostet (bei Amazon anschauen). Vermutlich gehen auch kleinere Modelle. Und dann natürlich das Windrad. Hier dürften die Kosten schon bei einigen Hundert Euro liegen. Windräder sind etwas günstiger als Solarpanel – aber nicht viel. Ein 200-Watt-Solarpanel von Jackery kostet 700 Euro (bei Amazon anschauen). In dem Preisbereich dürften wir uns vermutlich für das Air-W bewegen.

So oder so ist das Windrad von Jackery eine wirklich clevere Idee, um den Energiefluss zu einem Solargenerator zu optimieren. Am Tag können sowohl Sonnen- als auch Windenergie gewonnen werden. In der Nacht sorgt der Wind für Energie, die ihr sonst nicht bekommen würdet. Wir sind gespannt auf die Details, wenn die offizielle Ankündigung erfolgt.