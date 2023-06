Seit der Rechteübernahme hat Disney das Star-Wars-Universum ausgeschlachtet ohne Ende – die Qualitätskontrolle war dabei optional. Nun droht das Mega-Unternehmen mit dem Zeichentrick-Klassiker Der König der Löwen den gleichen Fehler zu wiederholen.

Ein Kommentar von Gregor Elsholz

Die Star-Wars-Galaxie mag zwar weit, weit entfernt sein, doch meistens fühlt es sich so an, als würde sie mir wie ein aufmerksamkeitssüchtiger 6-Jähriger pausenlos und aus extrem kurzer Distanz ausgedachte Namen ins Ohr brüllen. Seitdem sich Disney 2012 die Rechte gekrallt hat, haben fünf Filme und vier Live-Action-Serien zusammen mit diversen Animations- und Videospielprojekten die Geschichten zahlreicher Nebencharaktere bis ins kleinste Detail ausgeweidet, während die Hauptfiguren in der Regel mit jedem Auftritt blasser wurden.

Als wäre das nicht genug, will Disney nun offenbar den gleichen Content-Overkill auf seinen Zeichentrick-Klassiker Der König der Löwen übertragen, wie Sean Bailey, der Präsident von Walt Disney Pictures, verraten hat – eine kuriose Fehleinschätzung.

Disney: Der König der Löwen soll wie Star Wars werden

In einem Interview mit der New York Times kam Bailey auf das kommende Live-Action-Prequel Mufasa: Der König der Löwen zu sprechen und kommentierte, dass sich das Franchise in eine große, epische Saga wie Star Wars entwickeln könnte, wenn die entsprechenden Geschichten gefunden würden. Ein Versprechen, das sich mehr wie eine Drohung anhört und der Vorlage keinen Gefallen tut. (Quelle: New York Times)

Bislang sind bereits vier König-der-Löwen-Filme erschienen – und bis auf das Original von 1994 ist keiner der Streifen wirklich den Eintritt wert. Auch das Live-Action-Remake von 2019 konnte zwar ordentlich Geld an den Kinokassen einnehmen, hat jedoch aus kreativer Sicht im Vergleich zum Original null Mehrwert zu bieten. Dementsprechend müsste eigentlich bereits die Tatsache verwundern, dass überhaupt ein Prequel zu dem Film in Arbeit ist. Doch Disneys Tendenz, jeden erfolgreichen Film bis zum Erbrechen finanziell auszuwringen, überrascht mittlerweile leider nicht mehr. Dabei hat sich immer wieder gezeigt, dass mehr Fortsetzungen und Spin-Offs in der Regel nicht mehr Qualität bedeuten – ganz im Gegenteil.

Weniger ist oft mehr, Disney!

Die Star-Wars-Reihe kann zwar durchaus eine Vorbildfunktion für andere Franchises einnehmen, allerdings in erster Linie als Beispiel, wie man es nicht machen sollte. Die Qualität der Filme ist in jüngerer Vergangenheit so dermaßen in den Keller gerauscht, dass die mittelmäßigen Serien dagegen bereits wie Meisterwerke aussehen.

Selbst wenn sich Der König der Löwen für zahllose Spin-Offs und Sequels eignen würde – und dieser Beweis bleibt bis hierhin schuldig – vertragen nur die wenigsten Geschichten und Charaktere die Verwandlung in ein episches Franchise und behalten dabei die Qualitäten bei, die sie zu Beginn ausgemacht haben. Selbst das exakt zu diesem Zweck geschaffene MCU ist in den letzten Jahren ins Stolpern geraten. Der ursprüngliche Charme von Simba, Timon und Pumba würde von Disneys Profitgier schneller aufgefressen werden als eine Herde kichernder Hyänen es jemals könnte.

