Disney stampft zwar eine Star-Wars-Serie nach der anderen aus dem Boden, doch nach dem enttäuschenden Finale der neuen Trilogie ist es ruhig um die Produktion eines weiteren Star-Wars-Films geworden. Und die schlechten Nachrichten nehmen kein Ende. Denn laut einem Insider wurden nun zwei weitere potenzielle Kinofilme von Disney gecancelt.

Star Wars Facts

Star Wars: Sterben die Kinofilme der Franchise aus?

The Mandalorian, Andor, Obi-Wan Kenobi, Star Wars: The Bad Batch – gefühlt gibt Disney jede Stunde eine neue Star-Wars-Serie in Auftrag. Doch Fans der großen Leinwand sitzen bereits seit Jahren auf dem Trockenen. Nach „Der Aufstieg Skywalkers“ hat es kein weiterer Star-Wars-Film mehr ins Kino geschafft.

Und anscheinend hat Disney nun sogar die Produktion zweier weiterer Star-Wars-Filme auf Eis gelegt – das behaupten zumindest einige Brancheninsider (Quelle: Variety). Getroffen hat es angeblich Rogue Squadron. Der Film sollte unter der Leitung von Regisseurin Patty Jenkins entstehen und bereits Ende 2023 in die Kinos kommen. Nachdem der Start anscheinend intern mehrfach nach hinten verlegt wurde, hat man sich nun endgültig dazu entschlossen, die Produktion abzubrechen.

In einem noch früheren Stadium befand sich anscheinend ein weiterer Star-Wars-Film von Kevin Feige und Michael Waldron, die vor allem bei MCU-Fans bekannt sein dürften. Doch genau das scheint auch das Problem zu sein. Die beiden sind womöglich zu sehr damit beschäftigt, weitere Superhelden-Filme im Marvel-Universum umzusetzen und somit nicht verfügbar. Die Folge: Auch dieser Star-Wars-Film wurde eingestellt.

Immerhin als Gamer bekommt man bald wieder Star-Wars-Nachschub in der Form von Jedi: Survivor:

Star Wars Jedi: Survivor – Enthüllungstrailer

Eine letzte Hoffnung: Disney hat noch ein Star-Wars-Ass im Ärmel

Doch Star-Wars-Fans müssen nicht komplett die Flinte ins Korn werfen, denn einen Film scheint Disney noch in der Hinterhand zu haben. Die aktuell unter dem Titel „Untitled Star Wars“ laufende Produktion wird im Dezember 2025 erwartet – doch viele Infos sind bislang noch nicht zum Projekt bekannt.

Wir wissen, dass Taika Waititi, der unter anderem für Thor: Tag der Entscheidung verantwortlich ist, dem neuen Star-Wars-Film seinen Stempel aufdrücken wird. Und laut aktuellen Informationen wird sich Waititi daran versuchen, etwas komplett Neues auf die Beine zu stellen, neue Figuren zu kreieren und die Welt von Star Wars zu erweitern (Quelle: kino.de). Weitere Infos soll es dann Ende 2023 geben.