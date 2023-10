DKB-App abgeschaltet: Über 400.000 Bankkunden müssen jetzt handeln

Die langjährige DKB-Banking-App mit dem charakteristischen weißen Logo ist Geschichte. Am 10. Oktober ist die alte App abgeschaltet worden. Von der Veränderung sind über 400.000 Kunden betroffen, die noch nicht gewechselt haben.

Originalartikel:

DKB schaltet alte Banking-App ab

Auf die Kunden der Deutschen Kreditbank (DKB) kommt eine wichtige Änderung zu. Wie die Bank mitteilt, wird die seit rund zehn Jahren genutzte Banking-App am 10. Oktober 2023 endgültig abgeschaltet. Wer bereits auf die neue umgestiegen ist, muss sich den Termin nicht merken. Anders sieht es für die über 400.000 Kunden aus, die den Wechsel noch nicht vollzogen haben.

In den vergangenen Monaten wurde die alte und die neue App parallel betrieben, um Kunden den Übergang zu erleichtern. Die neue DKB-App bietet Kunden einige Verbesserungen: So können Aufträge nun direkt in der App per Fingerabdruck oder Gesichtserkennung autorisiert werden, eine zusätzliche Sicherheitsprüfung in einer separaten App entfällt.

Außerdem bietet die neue App einen integrierten Broker, der Kunden den Wertpapierhandel erleichtern soll. Auch eine Fotoüberweisung ist möglich. Insgesamt sollen Kunden von einer einfacheren und benutzerfreundlicheren App profitieren.

Laut DBK-Vorstand Arnulf Keese war der Schritt zur neuen App unumgänglich. Die alte App sei nicht mehr aktuell zu halten gewesen. Um neue Funktionen zu ermöglichen, sei eine Neuentwicklung alternativlos (Quelle: Business Insider).

Lohnt sich ein Tagesgeldkonto wieder? Die Antwort gibt es im Video:

Tagesgeldkonto: Was ist das und brauchst du das überhaupt? Abonniere uns

auf YouTube

DKB-App: So gelingt der Umstieg

Vor dem Umstieg auf die neue App sollten DKB-Kunden prüfen, ob die im Konto angegebene Handynummer noch aktuell ist. Danach kann die neue App für Android oder iOS heruntergeladen werden. Anschließend genügt es, sich mit den bekannten Zugangsdaten anzumelden. Die Anmeldung wird per SMS-Code bestätigt. Bei Problemen hilft der DKB-Kundenservice.