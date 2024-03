Eines der packendsten Survival-Spiele für PS4 und PS5 gibt’s jetzt für 5,94 Euro

Regelmäßig locken die Stores mit unschlagbaren Angeboten, dieses Mal schlägt der PlayStation Store zu. Sichert euch mit The Forest eines der beliebtesten Survival-Spiele für kleines Geld – ihr müsst euch allerdings beeilen.

Sons of the Forest Facts

The Forest gerade besonders günstig

Es ähnelt vielen Survival-Spielen und ist doch ganz anders. In The Forest seid ihr Überlebender eines Flugzeugabsturzes und findet euch auf einer geheimnisvollen Insel wieder. Doch ihr seid nicht allein. Zum einen gilt es euren Sohn zu finden, der entführt wurde, zum anderen müsst ihr euch gegen eine Gesellschaft kannibalistischer Mutanten durchsetzen und der Insel entkommen – entweder allein oder gemeinsam mit Freunden.

Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, könnt ihr euch dieses First-Person-Survival-Horrorspiel gerade für nur 5,94 Euro im PlayStation Store sichern. Das Angebot endet allerdings schon am 28. März 2024 um 00:59 (jetzt im PlayStation Store ansehen).

Was sagen die Bewertungen? Die fallen für dieses Spiel sehr gut aus, so hat die PC-Version bei Steam die Bewertung „Überwältigend Positiv“ erhalten und wird von 95 Prozent der Spieler als positiv gewertet. Auch bei Metacritic konnte sich The Forest mit 83 Punkten eine gute Wertung sichern (Quellen: Steam/Metacritic).

Spieler beschreiben das Survival-Horrorspiel als erstaunlich und einzigartig. Die Mischung aus Craften, Bauen, Erkunden, Jagen und Kämpfen gegen die Kannibalen wäre genau richtig und würde es zu einer herausfordernden, aber auch spaßigen Erfahrung machen.

Im Multiplayer-Trailer seht ihr einiges vom Spiel:

The Forest - Multiplayer Trailer für PS4

Sons of the Forest: Die Fortsetzung ist auch schon da

Mit Sons of the Forest erschien im Februar 2024 die fertige Version der Fortsetzung – die Geschichte ist hier aber anders. Ihr seid Soldat und werdet „ausgesandt, um einen verschwundenen Milliardär auf einer abgelegenen Insel zu suchen“. Ihr findet euch allerdings in einer von Kannibalen verseuchten Welt wieder.

Spieler loben nicht nur das Gameplay, auch die Grafik wird als großartig beschrieben. Außerdem würde es sowohl allein als auch gemeinsam mit Freunden großen Spaß machen (Quelle: Steam).