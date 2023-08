Endlich ungekürzt brutal: Dieser Horror-Film erscheint erneut in Deutschland

Bereits 2015 erschien der Horror-Film „Hänsel vs. Gretel“ in Deutschland. Allerdings haben sich die Fans damals reichlich veralbert gefühlt, da der Film hierzulande bloß in einer geschnittenen Fassung verfügbar war. Acht Jahre später soll dieser Fauxpas nun behoben werden.

Trotz FSK-18 gekürzt auf den Markt gebracht

Dass Filme für den deutschen Markt gelegentlich zensiert werden, um sie einer breiteren Masse zugänglich zu machen, ist nichts Neues. Allerdings wurde im Falle von „Hänsel vs. Gretel“ ein entscheidender Unterschied gemacht. Obwohl der Horror-Streifen das FSK-18-Siegel bekommen hat, ist in Deutschland bloß die gekürzte Version erschienen.

Der Grund dafür liegt bei dem enthaltenen Bonusmaterial. Dort ist unter anderem ein Trailer des Films zu finden, der noch Ausschnitte der unzensierten Version enthält. Dadurch hat sich die FSK-Freigabe von 16 zu 18 verwandelt. Verständlicherweise haben sich darüber einige Fans aufgeregt, zumal es sich bei dem fehlenden Material gerade um die wesentlichen Gewaltdarstellungen gehalten hat. Diese umfassen letzten Endes zusammengezählt zwar nur 30 Sekunden, tragen wohldosiert über den den gesamten Film verteilt allerdings zum entscheidenden Flair bei.

Die Uncut-Version ist ab dem 15. September 2023 verfügbar.

Eine etwas andere Interpretation des Märchens

In der Film-Adaption aus dem Hause The Asylum, das besonders für die Sharknado-Filmreihe bekannt ist, wird die Handlung einige Jahre nach dem Vorgänger „Hänsel & Gretel: Hexenjäger“ angesiedelt. Während Gretel wieder zurück zu ihrer Großmutter gezogen ist, streift Hänsel durch die Welt, um andere böse Kreaturen zu jagen. Im Verlauf der Geschichte stirbt ein gemeinsamer Freund der beiden Geschwister auf mysteriöse Weise. Hänsel glaubt, dass eine weitere böse Hexe dahintersteckt und muss bald schon feststellen, dass seine Schwester Gretel offenbar zur dunklen Seite gewechselt ist und nun Herrscherin über ein ganzes Hexenrudel geworden ist.

Einen Trailer dazu seht ihr hier:

Solltet ihr ein Fan der Filme von The Asylum sein, dann dürft ihr euch auf diese endlich ungekürzte Version von „Hänsel vs. Gretel" freuen.

