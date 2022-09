Der Gaspreis ist in Deutschland aktuell ein heikles Thema. Für den Preis gibt es aktuell nur einen Weg und der führt steil nach oben. Abschlagszahlungen explodieren regelrecht und vervielfachen sich. Doch wie setzt sich der Gaspreis eigentlich zusammen, den wir zahlen müssen? Genau diese Frage hat mein Energieversorger verraten, der die Preise jetzt verdoppeln muss.

So setzt sich der Gaspreis zusammen

Seit dem Angriffskrieg von Russland gegen die Ukraine ist Gas zu einem der wichtigsten Themen in Deutschland geworden. Zu Beginn des Jahres noch relativ günstig, da in Hülle und Fülle fast unbegrenzt zu haben, hat sich das jetzt geändert. Es fließt kein Gas mehr aus Russland und Ersatz ist teuer. So teuer, dass die Preise an den Gasbörsen explodieren. Energieversorger müssen diese Preissprünge an die Kundinnen und Kunden weitergeben, anders funktioniert es nicht. Doch wie setzt sich der Gaspreis eigentlich zusammen? Mein Energieversorger in Wilhelmshaven hat eine Grafik veröffentlicht, in der jeder einzelne Punkt des Gaspreises detailliert aufgeführt wird:

So setzt sich der Gaspreis der GEW Wilhelmshaven zusammen. (Bildquelle: GEW/nwzonline

Nur 46,3 Prozent des Gaspreises kann der Energieversorger selbst beeinflussen. Der Rest stammt vom Staat, wie beispielsweise die Umsatzsteuer, die Energiesteuer und weitere Abgaben und Umlagen, die nicht vom Energieversorger beeinflussbar sind und automatisch mit ansteigen, wenn der Gaspreis im Einkauf steigt. Laut der GEW Wilhelmshaven hat sich der Einkaufspreis für Gas in kürzester Zeit verfünfzehnfacht.

Gaspreis wird verdoppelt

Entsprechend werden sich die Preise für Gas auch bei uns in der Stadt verdoppeln (Quelle: lokal26). Das ist zwar schlecht, aber immer noch nicht so schlimm, wie es in anderen Regionen der Fall ist, wo es auch zu einer Vervierfachung des Preises kommen kann. Entsprechend sollte man sich spätestens jetzt mit dem Thema Sparen befassen. Mit den richtigen Einstellungen bei der Gasheizung könnt ihr sehr viel herausholen.

