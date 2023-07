Samsung gilt immer noch als Speerspitze, wenn es um Falt-Handys geht. Das südkoreanische Unternehmen hatte den Trend damals gestartet und viele andere Hersteller dazu gebracht, eigene Falt-Handys auf den Markt zu bringen. Doch die Luft wird dünner für Samsung, wie sich beim Vergleich mit einem Honor-Falt-Handy zeigt.

Honor schlägt Samsung in zwei Disziplinen

Wer sich ein Falt-Handy kaufen möchte, der denkt zunächst an die Geräte von Samsung. Doch die Konkurrenz schläft nicht und hat zumindest technisch ordentlich aufgeholt. Das zeigt sich jetzt im Falle des Honor Magic Vs. So konnte sich das Honor-Handy mit 139 Punkten beim Display-Test von DxOMark knapp vor Samsung und dem Galaxy Z Fold 4 setzen, welches 134 Punkte erreicht hat. An der Spitze ist das Pixel Fold mit 151 Punkte zu finden (Quelle: DxOmark).

Noch interessanter wird es beim Akku-Test von DxOMark. Dort holt sich das Honor Magic Vs mit 108 Punkten den ersten Platz, hat Notebookcheck entdeckt. Zu verdanken hat das Falt-Handy diesen Sieg der hohen Kapazität von 5.000 mAh. Samsung landet mit dem Galaxy Z Fold 4 mit 99 Punkten nur auf dem dritten Platz. Der Akku fällt mit 4.400 mAh aber auch deutlich kleiner aus. Hier ist das Honor-Handy also klar im Vorteil.

Dass die beiden Punkte nicht immer entscheidend sind, hat sich in unserem Test des Honor Magic Vs gezeigt. Einzelne Bereiche mögen zwar besser als bei der Konkurrenz sein, doch es fehlt dann doch an vielen Stellen, um Samsung insgesamt schlagen zu können.

Im Video zeigen wir euch das Honor Magic Vs:

Honor Magic V2 und Samsung Galaxy Z Fold 5 kommen

Mit dem Magic V2 hat Honor gerade erst ein neues Falt-Handy vorgestellt. Samsung wird mit dem Galaxy Z Fold 5 auch bald nachlegen. Dann wird sich in einem neuen Vergleich zeigen müssen, welches Falt-Handy wirklich den Thron besteigen kann.

