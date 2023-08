Fans landen nach MontanaBlacks Gamescom-Auftritt im Krankenhaus

Eigentlich sollte dieses Jahr alles anders sein. Nach dem massiven Chaos im vergangenen Jahr hat MontanaBlack zwei geregelte Bühnenauftritte erhalten, doch nichtsdestotrotz ist wieder nicht alles reibungslos verlaufen. Dieses Mal endete es für einige Fans sogar im Krankenhaus.

Hot-Chip-Challenge: Kennt euer Limit

MontanaBlack hat in diesem Jahr verschiedene Challenges mit seinen Fans auf der Bühne veranstaltet. Darunter auch die sogenannte „Hot-Chip-Challenge“, die aktuell heiß im Netz diskutiert und praktiziert wird. Worum geht es dabei? Wie der Name schon vermuten lässt, soll ein Chip mit der schärfsten Chili der Welt verspeist und danach fünf Minuten lang nichts Schärfelinderndes getrunken oder gegessen werden.

Unter anderem hat sich auch eine junge Frau für diese Challenge beworben, die sich kurz zuvor einer Magen-OP unterzogen hat. Dies hat bei Fans im Stream und live vor Ort natürlich Besorgnis erregt und auch Monte hat in seiner bekannt direkten Art seine Zweifel zum Ausdruck gebracht.

Den Clip dazu seht ihr hier:

Challenge endet im Krankenhaus

Im weiteren Verlauf der Challenge hat der Streamer schließlich die Info erhalten, dass ein Kandidat, der sich vorhin beteiligt hat, nun im Krankenhaus läge. Kurzerhand beschloss Monte deshalb, nur noch Volljährige teilnehmen zu lassen. Das ist bei den Fans allerdings nicht sonderlich gut angekommen.

Wie man hier sehen kann:

Doch offenbar ist es nicht bei einer Person geblieben. In einem späteren Statement bestätigte MontanaBlack, dass insgesamt drei Kandidaten seiner Hot-Chip-Challenge mit Magenkrämpfen und weiteren Symptomen ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Weiterhin betont er, dass es allen gut ginge und es erwachsene Menschen seien, die selbst zu verantworten hätten, was sie täten. Es sei niemand gezwungen worden, etwas zu tun, was er nicht möchte.

Hier besagtes Statement:

An dieser Stelle sei gesagt: Auch, wenn ihr gerne scharf esst, überschätzt euch nicht und wägt ab, ob ihr den Schärfegrad wirklich aushalten könnt, ohne gesundheitliche Schäden davonzutragen.

