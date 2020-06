Das populäre Fußball-Franchise wird auch dieses Jahr wieder ein neues Spiel veröffentlichen. FIFA 21 erscheint in drei verschiedenen Editionen für die aktuellen und kommenden Konsolen – und kann jetzt schon vorbestellt werden.

Das Erscheinungsdatum für FIFA 21 ist der 9. Oktober 2020. Allerdings könnt ihr das Spiel bereits drei Tage früher ausprobieren, wenn ihr es vorbestellt. Alle Infos dazu haben wir euch in diesem Artikel zusammengestellt.

Drei „FIFA 21“-Editionen mit Vorbestellerbonus

Wer sich FIFA 21 vorbestellen möchte, kann sich zwischen drei unterschiedlichen Editionen entscheiden – und je nachdem unterschiedliche Vorbesteller-Boni abstauben. Diese Varianten stehen euch dabei zur Auswahl:

FIFA 21: Standard Edition: Vorbesteller erhalten bis zu drei seltene Gold-Packs (drei Wochen lang ein Pack pro Woche), eine Coverstar-Leihe für fünf FUT-Spiele, eine FUT-Ambassador-Spielerwahl (ein Objekt für drei FUT-Spiele) sowie Special-Edition-FUT-Trikots und Stadionobjekte.

Vorbesteller erhalten bis zu drei seltene Gold-Packs (drei Wochen lang ein Pack pro Woche), eine Coverstar-Leihe für fünf FUT-Spiele, eine FUT-Ambassador-Spielerwahl (ein Objekt für drei FUT-Spiele) sowie Special-Edition-FUT-Trikots und Stadionobjekte. FIFA 21: Champions Edition: Vorbesteller erhalten drei Tage Vorabzugriff, bis zu 12 seltene Gold-Packs (zwölf Wochen lang ein Pack pro Woche), ein Karrieremodus-Nachwuchstalent mit Weltklasse-Potenzial aus der eigenen Jugend, eine Coverstar-Leihe für fünf FUT-Spiele, eine FUT-Ambassador-Spielerwahl (ein Objekt für drei FUT-Spiele) sowie Special-Edition-FUT-Trikots und Stadionobjekte.

Vorbesteller erhalten drei Tage Vorabzugriff, bis zu 12 seltene Gold-Packs (zwölf Wochen lang ein Pack pro Woche), ein Karrieremodus-Nachwuchstalent mit Weltklasse-Potenzial aus der eigenen Jugend, eine Coverstar-Leihe für fünf FUT-Spiele, eine FUT-Ambassador-Spielerwahl (ein Objekt für drei FUT-Spiele) sowie Special-Edition-FUT-Trikots und Stadionobjekte. FIFA 21: Ultimate Edition: Vorbesteller bis zum 14. August erhalten ein nicht tauschbares FUT-Stars-im-Blickpunkt-Objekt, drei Tage Vorabzugriff, bis zu 24 seltene Gold-Packs (zwölf Wochen lang zwei Packs pro Woche), ein Karrieremodus-Nachwuchstalent mit Weltklasse-Potenzial aus der eigenen Jugend, eine Coverstar-Leihe für fünf FUT-Spiele, eine FUT-Ambassador-Spielerwahl (ein Objekt für drei FUT-Spiele) sowie Special-Edition-FUT-Trikots und Stadionobjekte.

Hier könnt ihr FIFA 21 vorbestellen

Ihr werdet FIFA 21 voraussichtlich auf allen aktuellen Plattformen spielen können – auch wenn es derzeit noch keine gesicherten Informationen über die Version für die Nintendo Switch gibt. Für die PS4 und die Xbox One wird das Spiel aber in jedem Fall in den drei Editionen erhältlich sein und ihr könnt sie bereits jetzt vorbestellen. Die Standard Edition kostet 69,99 Euro, die Champions Edition 89,99 Euro und die Ultimate Edition 99,99 Euro. Bei den folgenden Shops könnt ihr euch eure gewünschte Version reservieren:

FIFA 21 auf der PS4

FIFA 21 im PS-Store vorbestellen

FIFA 21 auf der Xbox One

Hier könnt ihr euch den ersten Trailer zu FIFA 21 anschauen:

FIFA 21 auf der PS5 und Xbox Series X

FIFA 21 wird nicht nur auf den aktuellen, sondern auch auf den kommenden Next-Gen-Konsolen verfügbar sein – und falls ihr den Sprung von der PS4 zur PS5 oder von der Xbox One zur Xbox Series X plant, hat EA ein besonderes Angebot für euch: Wenn ihr euch FIFA 21 für die aktuelle Konsolengeneration kauft, könnt ihr das Spiel dank des „Dual Entitlement“-Programms gratis ebenfalls auf den neuen Konsolen zocken. Dabei müsst ihr nur auf eine Voraussetzung achten: Solltet ihr FIFA 21 als Disc-Version kaufen, könnt ihr das Spiel nur auf eine Next-Gen-Konsole mit einem Disc-Laufwerk übertragen.

Wie gut kennt ihr euch mit der FIFA-Reihe aus? Beweist euer Wissen in unserem Quiz:

FIFA ist aktuell neben Pro Evolution Soccer die einzige ernst zu nehmende Fußball-Simulation auf PC und Konsolen. Bereits seit 1993 schickt EA Sports die virtuellen Kicker auf den Platz, damals noch mit Fantasie-Namen, heute mit einem dicken Lizenzenpaket und somit mit zahlreichen Original-Spieler mit Gesichtern, Team-Namen, Trikots und mehr. Viele halten sich für den besten FIFA-Spieler in ihrem Umkreis. Doch nicht nur in der Praxis, sondern auch auf dem Taktikbrett werden Meisterschaften gewonnen.

Werdet ihr euch FIFA 21 vorbestellen? Worauf freut ihr euch bei dem neuen Eintrag der Reihe am meisten? Und werdet ihr den Fußball-Klassiker auf einer Next-Gen-Konsole zocken? Sagt uns eure Meinung in den Kommentaren!