Fritzbox: Wenn ihr einen AVM-Router habt, müsst ihr sofort handeln

AVM baut mit die beliebtesten Router, die in Millionen von Haushalten zum Einsatz kommen. Dafür werden auch regelmäßig Software-Updates verteilt, die nicht nur die Sicherheit erhöhen, sondern auch neue Funktionen mitbringen. Jetzt hat AVM ein Software-Update für viele Fritzboxen veröffentlicht, das ihr direkt installieren solltet, wenn ihr die automatischen Updates nicht aktiviert habt.

AVM schließt Sicherheitslücke in vielen Fritzboxen

Die Fritzbox ist extrem beliebt und deswegen ist es umso wichtiger, dass die höchste Sicherheit gewährleistet wird. AVM verteilt regelmäßig Software-Updates für die verschiedenen Router, ist beim Update auf FRITZ!OS 7.57 aber etwas ungewöhnlich vorgegangen. Die neue Software wurde nämlich direkt für extrem viele Modelle freigegeben. Beschrieben wird das Update mit „erhöhte Sicherheit“ ohne weitere Details.

Genau da könnte das Problem liegen. Da AVM direkt versucht, alle möglichen Router zu aktualisieren, könnte es sich um eine wirklich große Sicherheitslücke handeln, die jetzt so schnell wie nur möglich geschlossen werden soll. Dafür spricht auch, dass AVM sich nicht einmal die Zeit nimmt, genau zu verraten, was im Detail mit dem Update verbessert oder bereinigt wird. Aktuell liegt der Fokus des Unternehmens darauf, dass FRITZ!OS 7.57 für so viele Fritzboxen wie nur möglich verteilt wird (Quelle: Caschy).

Wenn ihr also eine Fritzbox habt, dann solltet ihr unbedingt mal nachschauen, ob euch die neue Softwareversion schon angeboten wird und ihr diese installieren könnt. Ich habe automatische Updates aktiv und bei mir wurde das Update auf meiner Fritzbox 7530 am 5. September 2023 um kurz vor 3 Uhr in der Nacht automatisch installiert. So schnell hab ich ein Software-Update noch nie nach Bekanntwerden einer neuen Version erhalten. Meist musste ich manuell danach suchen. Checkt also unbedingt, ob ihr schon FRITZ!OS 7.57 installiert habt, um kein Risiko einzugehen.

Wir haben ein paar Tipps für die Fritzbox für euch:

Fritzbox hat Energiesparfunktion erhalten

Eine der neuesten Funktionen in eurer Fritzbox ist die Energiesparfunktion, die AVM vielen Modellen spendiert hat. Damit könnt ihr im Betrieb einiges an Stromkosten sparen und so euren Geldbeutel entlasten.

