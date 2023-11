Für 329 Euro: Das Küchenmesser der nächsten Generation

Die Klinge vibriert bis zu 50.000 Mal pro Sekunde: Das Kickstarter-Projekt 369Sonic will mit seiner Ultraschall-Technologie eine Revolution in der Küchenwelt einläuten. Kraft wird nicht mehr benötigt, denn das Messer schneidet durch die Vibrationen fast wie von selbst.

369Sonic: Neues Ultraschall-Küchenmesser vorgestellt

Ultraschall-Klingen, die mit Tausenden von Schwingungen pro Sekunde überzeugen wollen, sind eigentlich keine neue Idee. Allerdings sind sie in der Regel für ganz andere Anwendungen gedacht und nicht in der heimischen Küche zu finden. Hier setzt das neue Messer 369Sonic an: Es handelt sich um ein Ultraschall-Küchenmesser mit einer 12 cm langen Klinge aus rostfreiem Stahl, die in einem 16 cm langen Griff steckt.

Der durchaus imposante Griff beherbergt eine wiederaufladbare Batterie, eine kabellose Ladespule und einen Titan-Ultraschall-Schwingungswandler, der die Edelstahlklinge mit bis zu 50.000 Schwingungen pro Sekunde hin und her bewegt. Nach Angaben der tschechischen Entwickler wird jedes 369Sonic-Messer sorgfältig auf die „optimale Resonanzfrequenz“ abgestimmt, um die beste Leistung zu gewährleisten (Quelle: 369Sonic).

Dank der Ultraschallschwingungen kleben die Lebensmittel beim Schneiden nicht mehr an der Klinge, so der Hersteller. Das Messer benötigt deutlich weniger Kraft. Mit einer vollen Akkuladung soll das Messer 50 Minuten ununterbrochen in Betrieb sein können. Ist der Akku leer, kann es wie ein herkömmliches Messer verwendet werden.

Ultraschall-Küchenmesser bei Kickstarter

369Sonic-Messer für 329 Euro

Während der laufenden Crowdfunding-Kampagne bei Kickstarter kann das Ultraschall-Küchenmesser im Vorverkauf für 348 US-Dollar, umgerechnet 329,22 Euro, erworben werden. Erst wenn insgesamt 60.000 US-Dollar zusammenkommen, gilt das Projekt als erfolgreich finanziert. Mit der Auslieferung will der Hersteller dann im März 2024 beginnen (Quelle: Kickstarter).

