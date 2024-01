Futter für One-Piece-Fans: Neue Folgen in Kürze auf Netflix

One-Piece-Fans aufgepasst. Netflix wird in ein paar Tagen einen neuen Arc zur Verfügung stellen, der bereits seit dem 7. Januar 2024 in Japan läuft. Diesen Tag müsst ihr euch dick im Kalender eintragen.

Egghead-Arc: Auf zur Insel der Neuen Welt

Mit den Arcs in One Piece sind kleinere Story-Abschnitte gemeint, die meist den Besuch auf einer bestimmten Insel beinhalten. Egghead ist eine dieser Inseln in der sogenannten „Neuen Welt“. Sie dient als Stützpunkt des Wissenschaftlers Dr. Vegapunk, welcher als Genie der Regierung bezeichnet wird und optisch ein wenig wie Albert Einstein anmutet.

Via X (ehemals Twitter) hat Netflix nun angekündigt, dass sie sich die Rechte für den Egghead-Arc gesichert haben und er ab dem 13. Januar 2024 auf der Streaming-Plattform zu sehen sein wird.

„Der One-Piece-Egghead-Arc läuft ab dem 13. Januar auf Netflix!“

Wenn ihr die Vorfreude nicht abwarten könnt, habt ihr zudem die Möglichkeit bereits jetzt die erste Folge auf Crunchyroll zu sehen, jedoch lediglich in japanischer Sprache. Auf die deutsche Synchronisation müsst ihr noch bis zum 13. Januar auf Netflix warten. Einen Link dazu findet ihr direkt unter dem Trailer:

ONE PIECE "EGG HEAD ARC"

Worum wird es in dem Egghead-Arc gehen?

Die Strohhutpiraten landen aufgrund ihres Logposen auf der futuristischen Insel „Egghead“, auf der das Genie Dr. Vegapunk lebt. Nachdem die Weltregierung einen Tipp erhalten hat, dass Vegapunk an dem Void Century forscht, senden sie eine Spezialeinheit, um den Doktor zu beseitigen. Das Void Century ist eine jahrhundertelange Lücke in der Geschichte der Welt. Dessen Studium ist verboten, da es Aufschluss über die einzig wahre Geschichte der Welt geben würde, was die Weltregierung verhindern möchte.

Aufgrund beidseitigen Betrugs während dem Versuch, Dr. Vegapunk aus dem Weg zu räumen, entsteht eine Belagerung der Marinekräfte der Weltregierung, die zu einem Ereignis führt, das die gesamte Welt schockiert. Der Arc startet mit Folge 1.086 und wird jeden Sonntag um 9 Uhr um eine weitere Folge ergänzt. Er ist der erste Arc der Finalen Saga. Wie lang diese gehen wird, bis das sagenumwobene Ende von One Piece endlich eintrudelt, bleibt abzuwarten.

