Horror-Fans können sich jetzt bei GOG das Spiel Amnesia: A Machine for Pigs kostenlos schnappen – allerdings müsst ihr euch beeilen, denn das Gratis-Angebot ist nur noch wenige Stunden gültig.

GOG verschenkt jetzt noch für kurze Zeit das Horror-Spiel Amnesia: A Machine for Pigs. Auch wenn das Game zum Release 2013 nicht unbedingt mit Lobeshymnen aufgenommen wurde, sollten sich Amnesia-Fans das kostenlose Angebot dennoch nicht entgehen lassen.

Amnesia: A Machine for Pigs gratis bei GOG

Amnesia: A Machine for Pigs ist das zweite Spiel in der Horror-Reihe. Ihr schlüpft in die Rolle von Oswald Mandus, einem Unternehmer am Ende des 19. Jahrhunderts, der sich in einem Alptraum gefangen sieht, aus dem er nicht aufwachen kann. Um seine Kinder vor einer tödlichen Maschine zu retten, muss Mandus ans Äußerste gehen.

Schaut euch hier den Trailer zu Amnesia: A Machine for Pigs an:

Zum Release sorgte das Horror-Spiel für gemischte Reaktionen. Auf Metacritic pendelt sich Amnesia: A Machine for Pigs bei einem Kritiker-Score von 72 ein, während die Community das Spiel mit 5.9 bewertet. Als Gratis-Game ist es aber sicherlich für viele Horror-Fans einen Blick wert – im GOG-Store könnt ihr euch das Spiel jetzt noch bis zum 9. Juni 2023 um 9 Uhr kostenlos sichern. (Quelle: Metacritic)

Falls ihr die Gratis-Aktion verpassen solltet, könnt ihr euch das Spiel übrigens trotzdem bei Steam zu einem stark reduzierten Preis schnappen – bis zum 12. Juni 2023 ist Amnesia: A Machine for Pigs auf der Plattform von 19,50 Euro auf 2,92 Euro reduziert.

Steam: Beliebte Horror-Reihe feiert Rückkehr

Mit der Gratis-Aktion feiert GOG den Release von Amnesia: The Bunker – das vierte Spiel der Reihe ist seit dem 6. Juni 2023 erhältlich und kann sich bislang auf Steam über sehr positive Bewertungen freuen. Wenn die Amnesia-Reihe bislang an euch vorbeigegangen sein sollte, könnt ihr euch auf Steam aktuell ebenfalls die Amnesia Re-Collection schnappen, in der die drei ersten Spiele enthalten sind. Die Sammlung kostet auf der Plattform statt 67,99 Euro nur 8,15 Euro.

