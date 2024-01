GIGA-Gewinnspiel: Wir schenken euch Karten für die TEDx-Konferenz

Wie nehmen wir die Welt in Zeiten von Fake-News und KI-Inhalten wahr? Das ist eine der zentralen Fragen der TEDx-Konferenz, die Anfang Februar in Berlin stattfindet. Renommierte Sprecherinnen und Sprecher aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik sind zu Gast – und ihr könnt kostenlos dabei sein, denn wir verlosen 3 x 2 Tickets für das Event.

Nach einer fünfjährigen Pause kehrt die Konferenz-Reihe TEDxBerlin zurück und feiert damit ihr 15-jähriges Jubiläum. Das Motto der Veranstaltung lautet „Perceptions“, also „Wahrnehmungen“. Fake News und KI-generierte Inhalte beeinflussen seit Jahren unsere Wahrnehmung, zum Beispiel in politischen Debatten. Das verzerrt unser Bild von der Wirklichkeit und von Personen in einem Maße, das zunehmend zum Problem für unsere Demokratie und unser Zusammenleben wird.

Am 2. Februar 2024 sprechen zu diesem und weiteren Themen im Admiralspalast in Berlin eine Reihe prominenter Gäste

TEDxBerlin 2024: Speaker & Infos zur Konferenz

Zum Comeback der TEDxBerlin konnten die Veranstalter einige prominente Gäste gewinnen. Zu den Speakern gehören:

die Berliner Politikerin Sawsan Chebli, die zu den politischen Entwicklungen in Israel und Palästina sprechen wird

Karl Theodor zu Guttenberg, der über die Macht der Aufmerksamkeit spricht

Lawrence Lessig von der Harvard University, der den Einfluss der KI auf Wahlen untersucht

die Neurowissenschaftlerin Irena Arsalova, die mit einem Beitrag zur Zeitwahrnehmung aus neurowissenschaftlicher Sicht vertreten ist

Die vollständige Liste findet ihr auf der Website der TEDxBerlin.

Was sind die TED-Konferenzen?

Die TED-Konferenz wurde ursprünglich 1984 vom Architekten Richard Saul Wurman als alljährliche Konferenz in Monterey, Kalifornien ins Leben gerufen. Sie ist eine der bekanntesten Innovationskonferenzen, allein der YouTube-Kanal der TED-Konferenz hat knapp 24 Millionen Abonnenten. Seit 2009 finden Ableger der TED-Konferenz unter dem Label TEDx in vielen Ländern statt.

