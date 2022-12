Nachdem God of War Ragnarök im November so einen guten Start hinlegte, freuten sich die Fans besonders darüber, als Prime Video eine Live-Action-Serie zum Franchise in Auftrag gegeben hat. Fans wird nun versichert, dass die Serie dem Spiel treu bleiben wird.

God of War: Amazon-Serie soll originalgetreu bleiben

Schon God of War (2018) war ein Volltreffer für Sony Interactive Entertainment und auch der Nachfolger hat bereits Auszeichnungen erhalten. Die Geschichte von Kratos und Atreus fesselt Fans nun also schon seit Jahren – für Amazon die Chance, eine Live-Action-Serie daraus zu machen. Dass Videospielverfilmungen nicht immer gut sind, wurde in der Vergangenheit mehrmals bewiesen. Bei God of War soll es aber anders werden.

Das versichert Vernon Sanders, Head of Television von Amazon Studios, in einem Interview mit Collider. Die Serie würde dem Spiel treu bleiben und er wäre besonders zuversichtlich, weil es in der Vergangenheit bereits mit Adaptionen wie beispielsweise zu Lord of the Rings: Die Ringe der Macht gut funktioniert hat:

„Wir sind unglaublich gut mit Adaptionen, von Invincible bis The Boys. Ich meine, wir haben einfach so viele davon abgedeckt, richtig? Wir wissen also, dass es eine leidenschaftliche Fangemeinde für God of War gibt. Aber das, wonach wir immer suchen, ist, ob es einen echten emotionalen Kern gibt, ob es eine echte erzählerische Geschichte gibt, und ich denke, das ist Teil dessen, was God of War so besonders macht“, so Sanders (Quelle: Collider).

Macht euch im Trailer einen Eindruck vom Spiel:

God of War Ragnarök: Launch Trailer für PS5 & PS4

Prime Video bietet genug Stoff für God of War

Die Geschichte von Kratos begann schon im Jahr 2005, nachdem Kratos auf Befehl des Meeresgottes Poseidon die Hydra tötete. Im Jahr 2018 traf man dann auf einen älteren Kratos, der sich mit seiner Vergangenheit auseinandersetzen und sich nach dem Tod seiner Frau Faye allein um den Sohn Atreus kümmern muss.

Das zieht sich jetzt durch bis God of War Ragnarök, wo Vater und Sohn erneut Gefahren ausgesetzt sind. Das bietet schon ordentlich Potenzial. Zusätzlich spielt sich alles im nordischen Reich ab und dieses steckt voller Mythen, Götter und Geheimnisse.