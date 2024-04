Gratis statt 19,99 Euro: Epic schenkt euch schicken Ego-Shooter

Im Epic Games Store könnt ihr wieder Geschenke abstauben. Ab dem 25. April können sich Spieler Industria schnappen. Der schicke und atmosphärische Ego-Shooter führt euch nach Berlin zur Zeit des Mauerfalls.

Industria im Epic Games Store bald kostenlos

Epic Games hat mal wieder die Spendierhosen an! In dieser Woche können PC-Spieler sich ein Indie-Abenteuer namens The Big Con (im Epic Games Store anschauen) und zahlreiche Ingame-Items für das Partyspiel Towns of Salem 2 (im Epic Games Store anschauen) kostenlos sichern.

In der nächsten Woche kommen jedoch Fans von atmosphärischen Action-Abenteuern auf ihre Kosten, denn ab dem 25. April um 17:00 Uhr verschenkt Epic Games eine Woche lang Industria.

Im Mix aus Ego-Shooter und Walking-Simulator taucht ihr ab ins Berlin zur Zeit des Mauerfalls – seid jedoch in einer düsteren Paralleldimension unterwegs. In der Rolle von Nora macht ihr euch hier auf die Suche nach einem verschwundenen Arbeitskollegen, sammelt Hinweise in den verlassenen Straßen und Industrieanlagen und müsst euch dabei immer wieder gegen anrückende Roboter wehren.

Neben einer robusten Spitzhacke stehen euch hierfür auch Waffen wie eine Schrotflinte, eine Maschinenpistole und ein Scharfschützengewehr zur Verfügung. Doch ihr solltet euch immer gut überlegen, ob es sich lohnt, den Abzug zu betätigen. Denn Munition ist im Ost-Berlin der Paralleldimension Mangelware.

Klingt spannend? Dann werft doch am besten einen Blick in den Trailer, um einen besseren Eindruck von Industria zu bekommen:

Industria – offizieller Release-Trailer

Industria: Für wen lohnt sich der Shooter?

Mit einem Metacritic-Score von 67 Punkten und immerhin 74 Prozent positiven Bewertungen auf Steam, ist Industria zwar kein Meisterwerk, aber trotzdem einen Blick wert, wenn ihr mit dem Setting etwas anfangen könnt und Freude an Spielen wie Half-Life oder Atomic Heart habt (Quelle: Steam / Metacritic).

Mit einer Spielzeit von rund vier Stunden ist das Abenteuer zudem auch wieder recht schnell vorbei.

Epic Games verschenkt Industria im hauseigenen Store an PC-Spieler vom 25. April bis zum 2. Mai. Danach wechselt das Gratis-Angebot wieder.

