Fans warten ungeduldig auf den nächsten Teil der Sims-Reihe, der derzeit in Arbeit ist. Es gibt Hinweise darauf, dass Die Sims 5 oder auch Project Rene als Free-to-Play- oder Live-Service-Spiel erscheinen könnte.

Die Sims 5: Free-2-Play als neues Erfolgsrezept?

Die Sims-Spielreihe begeistert Fans bereits seit 2010. Seitdem wurden 2004, 2009 und 2014 jeweils Nachfolger veröffentlicht, die nicht immer günstig waren. Dies änderte sich jedoch am 18. Oktober 2022 mit Die Sims 4. Das Basisspiel ist mittlerweile kostenlos, während es zahlreiche kostenpflichtige Erweiterungen und Packs gibt, die das Spiel schier endlos und abwechslungsreich machen.

Es scheint, dass EA von dieser Entscheidung bisher profitiert hat. Eine auffällige Stellenausschreibung lässt Spekulationen zu, dass Die Sims 5 direkt kostenlos oder als Free-to-Play- bzw. Live-Service-Spiel erscheinen könnte. Die Stellenausschreibung bezieht sich auf die Position des Leiters für den Marktplatz und die Monetarisierung. Besonders interessant sind die detaillierten Aufgaben des Jobs, bei denen der Begriff „free-to-enter“ auftaucht (Quelle: PC Games N).

In einem anderen Abschnitt der Stellenausschreibung wird erwähnt, dass der potenzielle Kandidat den spielinternen Marktplatz für Inhalte und UGC (kostenlos und kostenpflichtig) von Project Rene leiten und eine datengestützte, spielerzentrierte Spieler-Kaufreise verwalten wird.

Das Ziel bestehe darin, den Wert für die Spieler zu maximieren, das Ausgabeverhalten der Spieler zu optimieren und die Spielerabwanderung zu minimieren. Das könnte bedeuten, dass nicht nur das Grundspiel von Die Sims 5 kostenlos sein wird, sondern auch optionale kostenpflichtige Inhalte angeboten werden.

Die Stellenausschreibung wurde inzwischen entfernt, und wir werden wahrscheinlich erst später erfahren, was dies bedeutet.

Lang ersehntes Feature: Die Sims 5 mit Multiplayer-Modus

Der Veröffentlichungstermin des Spiels ist noch nicht bekannt, aber Fans können sich auf Multiplayer-Elemente in Die Sims 5 freuen. Dies ist zwar nichts Neues in der Spielreihe, aber es wird das erste Basisspiel der Hauptserie sein, das von Anfang an Multiplayer-Funktionen bietet (RockPaperShotgun).

Entgegen einigen Befürchtungen wird Die Sims 5 jedoch kein MMO sein. Eine der möglichen Aktivitäten könnte das gemeinsame Gestalten einer Wohnung sein. Die Entwickler haben jedoch betont, dass die Mehrspieler-Aktivitäten jederzeit optional sind und dass ihr immer die Möglichkeit haben werdet, das Spiel als Einzelspieler zu erleben.