2K und Supermassive Games haben sich zusammengetan, um ein neues Horrorspiel zu entwickeln. Im Gegenteil zur Dark Pictures Anthology handelt es sich bei The Quarry um ein eigenes Spiel ohne Erzähler, ganz im Until-Dawn-Stil.

Until Dawn Facts

The Quarry: Ein Horrorspiel für euch allein oder mit Freunden

Mit Until Dawn setzte Supermassive Games ein stabiles Grundgerüst für die Dark Pictures Anthology, doch jetzt geht es zurück zu den Wurzeln. In The Quarry erwartet euch kein Erzähler, der den Geschichten einen Zusammenhang gibt, sondern ein einziges und dafür längeres Spiel. Das Herumlaufen und das Untersuchen von Gegenständen werden genauso eine große Rolle spielen, wie schwierige Entscheidungen zu treffen und in Quick-Time-Events gelassen zu reagieren.

Die Entwickler schicken euch in ein Sommercamp. Eure Entscheidungen wirken sich auf die Schicksale von neun Betreuer*innen aus, die versuchen, in Hackett's Quarry zu überleben. Wenn ihr möchtet, liegen alle Schicksale in eurer Hand. Ihr könnt aber auch ein paar Entscheidungen an eure Freunde abgeben, denn The Quarry bietet euch einen Koop-Modus.

Online dürfen bis zu acht Leute auf einmal ran, allerdings ist nur einer der aktive Spieler. Die anderen sind Zuschauer und werden wohl nur bei den Entscheidungen via Abstimmung aktiv. Laut der Seite vg247 bietet das Online spielen kein Crossplay. „Die Multiplayer-Funktionalität ist nur für dieselbe Xbox- und PlayStation-Generation verfügbar“, heißt es. Euch bleibt aber noch das Couch-Koop-Erlebnis, bei dem jeder Spieler einen Charakter wählen und dessen Aktionen steuern kann. (Quelle: vg247)

Macht euch im Trailer ein ersten Eindruck vom Spiel:

The Quarry - Announcement Trailer

The Quarry: Wann erscheint das Spiel?

Bis zum Release des Spiels müsst ihr euch nicht mehr lang gedulden. The Quarry soll am 10. Juni 2022 für PC, PS4, PS5, Xbox One sowie Xbox Series X/S erscheinen und kann bereits vorbestellt werden.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).