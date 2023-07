Seit 2017 verkörpert Schauspieler Tom Holland den Marvel-Helden Spider-Man. Jetzt verrät er ein großes Geheimnis aus seine Zeit als Schauspieler. Der Star litt unter Alkoholabhängigkeit.

Spider-Man-Star spricht über Alkoholsucht

Tom Holland zählt heute zu den größten Stars des Marvel-Cinematic-Universe. Er verkörperte Spider-Man in bereits drei Filmen – und das ist bestimmt noch nicht das Ende. Im Podcast von Jay Shetty spricht Holland jetzt aber über ein privates Thema: Seine Alkoholabhängigkeit und wie er sie überstanden hat.

Holland sei dies erst richtig bewusst geworden, als er im Januar 2023 einen Monat auf Alkohol verzichten wollte:

„Alles, woran ich denken konnte, war, Alkohol zu trinken. Ich bin aufgewacht und habe daran gedacht. Ich hab auf die Uhr geschaut, wann ist es endlich 12 Uhr? Das hat mir Angst gemacht.“

Der Marvel-Star habe dann beschlossen, bis zu seinem Geburtstag am 1. Juni nichts mehr zu trinken, um sich zu beweisen, dass er es durchhalten kann. Als der 1. Juni gekommen war, sei er dann so glücklich gewesen wie noch nie in seinem Leben. Er habe besser schlafen können und konnte besser mit Problemen auf der Arbeit umgehen. Weiterhin habe er sich gesünder und fitter gefühlt (Quelle: Jay Shetty).

Trailer für Spider-Man 2 für die PlayStation 5:

Marvel’s Spider-Man 2: Gameplay Reveal Trailer

Tom Holland: Jetzt fühlt er sich viel besser

Holland erzählt im Podcast weiter, dass ihn auch seine Arbeit als Schauspieler ihn stark belastet hatte:

„Ich schaue zurück und merke, dass ich zu Events für die Arbeit gegangen bin und keinen Spaß haben konnte, bis ich nicht ein paar Bier getrunken hatte. Ich hab so viel Druck gespürt.“

Die schlechten Seiten der Sucht würden seiner Meinung nach unbemerkt bleiben, weil Alkohol so gesellschaftsfähig ist. Jetzt ist Holland seit anderthalb Jahren nüchtern und fühlt sich viel besser. Er ist außerdem sehr dankbar, dass ihn seine Freunde immer unterstützt haben.