Mit ihrem Mitwirken in X-Men, Tribute von Panem und Silver Linings gelang Jennifer Lawrence der große Hollywood-Durchbruch. Danach trat die Schauspielerin in etlichen Filmen auf – darunter auch im Sci-Fi-Streifen Passengers. Doch diese Entscheidung bereut sie bis heute, wie sie im Rahmen eines Interviews enthüllt.

Sängerin Adele warnte Jennifer Lawrence vor Passengers

Jeder Hollywood-Star hat seine Hoch- und Tiefphasen – auch Jennifer Lawrence bildet keine Ausnahme. Die erfolgreiche Schauspielerin war vor allem am Anfang bis zur Mitte der 2010er-Jahre in etlichen großen Produktionen zu sehen, darunter etwa: Die Tribute von Panem, X-Men, American Hustle und auch Passengers. Letzterer kam bei den Kritikern jedoch gar nicht gut an, wie ein Blick auf das Tomatometer von Rotten Tomatoes enthüllt. Das liegt bei gerade einmal 30 Prozent – ein echter Flop.

Ein Tiefschlag für ihre Karriere, der hätte vermieden werden können, wie Jennifer Lawrence nun in einem Interview mit Variety zu Protokoll gibt. Denn Sängerin Adele hatte ihr von den Dreharbeiten abgeraten:

„Adele sagte mir, ich solle es nicht tun! Sie meinte: ‚Ich habe das Gefühl, dass Weltraumfilme die neuen Vampirfilme sind.‘ Ich hätte auf sie hören sollen.“

Lawrence war von sich selbst enttäuscht

In einem Interview mit Vanity Fair berichtet Jennifer Lawrence auch, dass sie in Passengers „nicht die Qualität abgeliefert hat, die sie hätte abliefern sollen“. Zudem hatte sie das Gefühl, dass sie damals den Punkt erreicht hatte, an dem sie den Erwartungen der Fans nicht mehr gerecht werden konnte:

„Ich glaube, alle hatten die Nase voll von mir. Ich hatte die Nase voll von mir. Es war einfach ein Punkt erreicht, an dem ich nichts mehr richtig machen konnte.“

Danach ließ es Lawrence etwas ruhiger angehen. Statt drei Filmen in einem Jahr trat sie nur noch maximal in einem auf, darunter etwa Red Sparrow, X-Men: Dark Phoenix und Don’t Look Up. In ihrem aktuellen Film No Hard Feelings übernimmt sie die Rolle der jungen Frau Maddie, die versucht, den 19-jährigen Percy zu verführen, der besonders schüchtern ist.

Unsere Kolleginnen von Desired hatten die Möglichkeit, Jennifer Lawrence im Rahmen eines Interviews zu ihrem neuen Film auszufragen:

