Für viele unvorstellbar, aber dennoch eine Realität in Deutschland: Mehrere Millionen Bundesbürger geben an, noch nie in ihrem Leben im Internet gewesen zu sein. Je nach Alter ergeben sich deutliche Unterscheide.

3,4 Millionen Deutsche noch nie online

Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, waren knapp 6 Prozent der Menschen im Alter zwischen 16 und 74 Jahren in Deutschland noch nie im Internet. Das entspricht rund 3,4 Millionen Personen. Besonders ältere Menschen geben an, dass ihr Leben ausschließlich offline stattfindet.

In der Gruppe der 65- bis 74-Jährigen hat ein Sechstel oder 17 Prozent noch nie das Internet genutzt. In der Altersgruppe der 45- bis 64-Jährigen waren es 5 Prozent und bei den unter 45-Jährigen nur 2 Prozent (Quelle: Statistisches Bundesamt).

Das Leben vollständig ohne Internet zu navigieren, wird bekanntermaßen immer schwieriger. Wer auf das Netz verzichtet, ist von manchen Dienstleistungen schlicht ausgeschlossen oder muss auf Komfort verzichten. Auch Fernkommunikation findet fast nur noch online statt.

Im Vergleich der EU-Mitgliedstaaten liegt Deutschland leicht unter dem Durchschnitt. In Skandinavien, Luxemburg, den Niederlanden, Belgien und Irland haben jeweils weniger als 4 Prozent der 16- bis 74-Jährigen noch nie das Internet genutzt. Im Gegensatz dazu wiesen Griechenland und Portugal mit jeweils 14 Prozent sowie Kroatien und Bulgarien mit je 13 Prozent die höchsten Anteile an Offlinern auf.

2,7 Milliarden Menschen weltweit offline

Die Internationale Fernmeldeunion der Vereinten Nationen (ITU) schätzt, dass etwa ein Drittel der Weltbevölkerung oder 2,7 Milliarden Menschen offline ist. In Europa, also auch außerhalb der EU, sollen 11 Prozent keinen Zugang zum Internet besitzen, in den USA sind es der Schätzung nach sogar ganze 17 Prozent.

