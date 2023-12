Jetzt auch Hornbach: Baumarkt bietet großen Balkonkraftwerk-Akku zum kleinen Preis an

Die Auswahl an Balkonkraftwerk-Akkus wird immer größer. Nachdem Netto einen Speicher für Mini-Solaranlagen anbietet, ist jetzt auch Hornbach mit eingestiegen. Der Balkonkraftwerkspeicher von Bluepalm ist groß und günstig. Er erinnert aber auch sehr an einen Akku eines anderen Herstellers.

Hornbach verkauft Balkonkraftwerkspeicher von Bluepalm

Bei Hornbach bekommt ihr schon seit längerer Zeit Balkonkraftwerke. Jetzt bietet der Baumarkt auch den passenden Akku-Speicher dafür an. Der Speicher wird zum Preis von 747,06 Euro angeboten und besitzt eine Kapazität von 2.240 Wh (bei Hornbach anschauen). Das ist tatsächlich ziemlich günstig. Es können zwei Solarmodule mit einer Maximalleistung von jeweils 500 Watt angeschlossen werden, sodass maximal 1.000 Watt in den Akku fließen können. Der BP-B2500 dient dabei als Basis und kann mit zwei B2500-Akkus auf insgesamt 6.720 Wh erweitert werden. Maximal können 800 Watt ausgegeben werden.

Der Bluepalm-Balkonkraftwerkspeicher wird zwischen den Wechselrichter und die Solarmodule gesteckt. (Bildquelle: Bluepalm)

Der Balkonkraftwerkspeicher von Bluepalm wird wie bei anderen Systemen in ein bereits bestehendes Balkonkraftwerk integriert. Die Solarzellen werden direkt an den Speicher angeschlossen und der Speicher dann wiederum an den Wechselrichter. Eine App zur Einstellung der verschiedenen Parameter ist vorhanden. Verbaut ist ein LiFePO4-Akku, der über 6.000 Ladezyklen verkraftet.

Die Betriebstemperatur liegt bei 0 bis 50 Grad. Für den Winter ist der Akku also nicht wirklich etwas, da kein Heizsystem verbaut ist. Dafür ist der Akku IP65-zertifziert, sodass er ohne Probleme im Freien stehen kann. Es sind zudem zwei MPPT-Laderegler verbaut, sodass jedes Solarmodul einzeln bedient wird. Das Preis-Leistungs-Verhältnis scheint in jedem Fall zu stimmen, wenn der Balkonkraftwerkspeicher genau so wie versprochen funktioniert.

Im Video könnt ihr euch die Funktion des Bluepalm-Balkonkraftwerkspeichers anschauen:

Bluepalm-Balkonkraftwerkspeicher von Hornbach

Balkonkraftwerkspeicher von Bluepalm und Greensolar sehr ähnlich

Rein optisch gesehen sehen der Balkonkraftwerkspeicher von Bluepalm und Greensolar gleich aus. Auch die Eigenschaften der Akku-Speicher sind identisch. Das Modell von Greensolar kostet mit 899 Euro aber etwas mehr (bei Greensolar anschauen).

