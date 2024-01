„Just Ken?“: Barbie-Star versteht nach Oscar-Nominierung die Welt nicht mehr

Eigentlich müsste sich Schauspieler Ryan Gosling über seine Oscar-Nominierung freuen, doch der Kanadier ist enttäuscht über die fehlende Honorierung seiner Kolleginnen aus Barbie.

Ken ohne Barbie? Für Ryan Gosling ist das schwer vorstellbar. Für seine Darstellung als Ken durfte sich der Schauspieler eigentlich über eine Oscar-Nominierung in der Kategorie „bester Nebendarsteller“ freuen, doch für Gosling wird dieser Triumph geschmälert. Grund dafür ist das Ausbleiben einer Normierung für Margot Robbie als Barbie und die Regisseurin des gleichnamigen Films Greta Gerwig.

Ryan Gosling enttäuscht über Oscar-Nominierungen

Wie der Hollywood Reporter berichtet, veröffentlichte Ryan Gosling im Anschluss an die Bekanntgabe der Oscar-Nominierungen eine Stellungnahme. (Quelle: The Hollywood Reporter). In dieser drückt er seine Enttäuschung darüber aus, dass weder Hauptdarstellen Margot Robbie, noch Regisseurin Greta Gerwig bei den diesjährigen Oscars berücksichtigt wurden.

„ es gibt keinen Ken ohne Barbie, und es gibt keinen Barbie-Film ohne Greta Gerwig und Margot Robbie, die beiden Hauptverantwortlichen für diesen geschichtsträchtigen, weltweit gefeierten Film. Ohne ihr Talent, ihren Einsatz und ihre Genialität wäre keine Anerkennung für irgendjemanden in diesem Film möglich. Zu sagen, dass ich enttäuscht bin, dass sie nicht in ihren jeweiligen Kategorien nominiert sind, wäre eine Untertreibung.“

Er fügt an, dass beide entgegen aller Erwartungen mit Barbie Geschichte geschrieben haben und ist überzeugt, dass ihre Arbeit neben den anderen in den jeweiligen Kategorien verdient Nominierten, Beachtung finden sollte. Natürlich fühlt sich Gosling trotzdem geehrt, für einen Oscar nominiert zu sein.

Barbie geht dennoch nicht leer aus

Zwar geht Barbie in den wichtigen Kategorien „beste Hauptdarstellerin“ und „beste Regie“ leer aus, ist aber trotzdem insgesamt achtmal nominiert. Hier ist die Liste:

Bester Film: Margot Robbie, Tom Ackerley, Robbie Brenner und David Heyman

Margot Robbie, Tom Ackerley, Robbie Brenner und David Heyman Bestes adaptiertes Drehbuch: Greta Gerwig und Noah Baumbach

Greta Gerwig und Noah Baumbach Beste Nebendarstellerin: America Ferrera

America Ferrera Bester Nebendarsteller: Ryan Gosling

Ryan Gosling Bestes Szenenbild: Sarah Greenwood und Katie Spencer

Sarah Greenwood und Katie Spencer Bestes Kostümdesign: Jacqueline Durran

Jacqueline Durran Bester Song: I’m Just Ken von Mark Ronson und Andrew Wyatt

I’m Just Ken von Mark Ronson und Andrew Wyatt Bester Song: What Was I Made For? von Billie Eilish und Finneas O’Connell

Die Oscars werden am 10. März 2024 verliehen. Moderiert wird der Veranstaltung vom amerikanischen Late-Night-Host Jimmy Kimmel.

