Rollenspielfans können aufatmen: Die Gerüchte um ein mögliches Remake zu Persona 3 haben sich bewahrheitet. Die Neuauflage des legendären JRPGs hat allerdings einen gewaltigen Haken. Wir erklären euch, auf welche Inhalte die Fans verzichten müssen.

Ursprüngliche Meldung vom 9. Juni 2023:

Persona 3: Erster Trailer zum Remake

Leaks sind für Entwickler und Publisher immer unerfreulich. Im Fall von Persona 3 Reload ist Atlus aber selbst Schuld. Auf dem offiziellen Instagram-Kanal des japanischen Kult-Studios wurde versehentlich der Trailer zum Remake von Persona 3 veröffentlicht.

Ganz offenbar ein Fehler, denn inzwischen wurde der besagte Post wieder gelöscht. Das Internet war aber wie immer schneller und dementsprechend ist der Trailer auch nach wie vor im Netz verfügbar:

Das einstige PS2-Spiel wurde optisch massiv überarbeitet und ähnelt nun stärker Persona 5. Ansonsten sehen Fans vor allem das, was sie an der Reihe so sehr lieben: eine wilde Mischung aus Dungeon-Crawler und Schul-Sim.

Einen konkreten Release-Termin verrät der Trailer zwar noch nicht, aber zumindest der Veröffentlichungszeitraum wurde auf das Frühjahr 2024 eingegrenzt. Das im Trailer nur die Xbox und der PC als Plattformen für das Remake genannt werden, liegt vermutlich daran, dass das Video erst im Rahmen des kommenden Xbox Showcase gezeigt werden sollte. Zum Release wird das Rollenspiel aber vermutlich auch für die PlayStation und die Nintendo Switch erhältlich sein.

Die Persona-Reihe: Vom Underdog zum Fanliebling

Persona 3 erschien erstmals 2006 und gilt als Meilenstein innerhalb der Reihe, da die beiden Vorgänger nie regulär im Westen erschienen sind – zumindest bezogen auf ihren Original-Release.

Mit dem dritten Teil wurde die Marke auch außerhalb von Japan bekannt. Heute gilt Persona als eine der besten Rollenspiel-Reihen überhaupt. Persona 5 hält zum Beispiel einen beeindruckenden Metacritic-Score von 94 Prozent.