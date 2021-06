Wer Spiele nicht nur vor dem Bildschirm genießt, sondern auch Brettspiele, Kartenspiele und Tabletop wertschätzt, kommt um zwei Hausnummern nicht herum. Dungeons & Dragons sowie Magic: The Gathering begeistern seit Jahrzehnten Fans auf der ganzen Welt. Im kommenden Magic-Set Abenteuer in den Forgotten Realms kommt es endlich zum lang erwarteten Crossover. Wir dürfen euch exklusiv die Geschichte des Sets als kostenloses Pen-and-Paper-Rollenspiel präsentieren.

Magic the Gathering Arena Facts

Seit mittlerweile 28 Jahren hat Magic: The Gathering ein reiches Multiversum aus Schauplätzen, Charakteren und Geschichten geschaffen. Für das kommende Set Abenteuer in den Forgotten Realm begibt sich dieses Multiversum jedoch in die Sommerpause.

Stattdessen bedient sich das Set voll und ganz dem Universum aus Dungeons & Dragons. Euch erwarten also Besuche in der Taverne, bekannte Charakere wie Drizzt Do'Urden und natürlich eine ganze Reihe Dungeons, die es zu erkunden gilt.

Dunkelelf Drizzt Do'Urden und seine Begleiter Brueno, Wulfgar und Catti-brie kämpfen sich aktuell auch durch das Action-Rollenspiel Dark Alliance:

Kostenlose Pen-and-Paper-Kampagne

Das Magic-Set Abenteuer in den Forgotten Realm erscheint Mitte Juli. Damit ihr euch schon jetzt auf das Abenteuer einstimmen könnt, dürfen wir euch exklusiv eine offizielle Pen-and-Paper Kampagne als PDF-Datei anbieten, welche die Geschichte des Magic-Sets auf interaktive Art und Weise erfahrbar macht.

Die Datei könnt ihr kostenlos herunterladen und in klassischer Dungeons & Dragons-Manier spielen. Haltet also Stift, Papier und zwanzigseitige Würfel bereit!

Kapitel Download Kapitel 1: In scharlachroten Flammen Jetzt downloaden Kapitel 2 Ab dem 07. Juli 2021 Kapitel 3 Ab dem 14. Juli 2021 Kapitel 4 Ab dem 21. Juli 2021 Kapitel 5 Ab dem 28. Juli 2021

Jede Woche dürfen wir an dieser Stelle in neues Kapitel des kostenlosen Kampagne enthüllen, schaut also regelmäßig wieder vorbei.

Das Set Abenteuer in den Forgotten Reals erscheint offiziell am 23. Juli 2021. Über MTG Arena könnt ihr das Set hingegen schon ab dem 8. Juli digital ausprobieren.

