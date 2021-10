Der Black Friday 2021 findet zwar erst im November statt, aber Lidl lockt jetzt schon mit diversen Angeboten, die einen Blick wert sind. Egal ob ihr Fernseher, Tablets, Werkzeuge oder Gartenutensilien sucht, bei den aktuellen Deals ist für jeden etwas dabei.

Lidl schon vor dem Black Friday 2021 im Schnäppchen-Fieber

Der Black Friday 2021 lässt zwar noch etwas auf sich warten, doch wer nicht mehr so lange ausharren möchte um gute Schnäppchen zu ergattern, sollte sich die aktuellen Angebote im Onlineshop von Lidl ansehen. Wirklich gute Rabatte gibt es vor allem bei Fernsehern, Tablets, Arbeitskleidung, Werkzeugen für Heim und Garten und auch Highlights aus dem Bereich Wohnen sind mit dabei. Mit dem Gutscheincode VIELFALT könnt ihr die Versandkosten in Höhe von 4,95 Euro sparen.

Das sind die aktuell besten Angebote im Lidl-Onlineshop

Lenovo Smart Tab M10 für 139,99 Euro (statt 179 Euro UVP): Mit Android 9-Betriebssystem, 32 GB internem Speicher, und 2 GB RAM. Inklusive Smart-Charging Station.

Lenovo Smart Tab M10 FHD+

Sharp Smart-TV für 499 Euro (statt 1.149 Euro UVP): 65-Zoll-Riese von Sharp mit 4K-Auflösung, Google Sprachassistent und Android-Betriebssystem.

Sharp 4T-C65BL2EF2AB 65 Zoll UHD AndroidTV

Taschenfederkern-Matratze ab 149 Euro (statt 499 Euro UVP): 7-Zonen-Matratze aus Kaltschaum, in den Härtegraden H2, H3 und H4 (45 bis 130 Kilo) verfügbar.

Hn8 Schlafsysteme Hn8 7-Zonen Taschenfederkern-Matratze Dynamic TFK

Lattenrost ab 59,99 Euro (statt 159 Euro UVP): Höhenverstellbares Lattenrost mit 28 Federholzleisten und Schutzummantelung, die vor Feuchtigkeit schützt.

BeCo 7-Zonen Lattenrost Alabama 28 NV, nicht verstellbar (zerlegt)

Parkside Wand- und Deckenschleifer für 69,99 Euro (statt 89,99 Euro): Mit einstellbarer Drehzahl, externem Staubsaugeranschluss, beweglichem Schleifkopf und ergonomischem Griff.

Parkside Wand- und Deckenschleifer »PWDS 920 B2«

Parkside Multifunktionsleiter für 89,99 Euro (statt 99,99 Euro): Multifunktionsleiter mit Steh-, Schiebeleiter, Arbeitsbühne und einer Belastbarkeit bis zu 150 Kilo.

Parkside Multifunktionsleiter, 150 kg Belastbarkeit

Badmöbel-Set für 129,99 Euro (statt 199 Euro UVP): Bestehend aus Waschtisch, Waschtischunterschrank und Spiegel.

Allibert Badmöbel-Set

Was ist der Black Friday eigentlich?

Am 26.11.2021 findet in den USA und mittlerweile auch hierzulande, der sogenannte Black Friday 2021 statt. An diesem Tag liefert sich der Handel regelrecht eine Rabattschlacht mit den besten Angeboten des Jahres. Kurz darauf folgt der ursprünglich von Amazon initiierte Cyber Monday mit weiteren Aktionen, die sich weitestgehend jedoch nur online abspielen. Auch Lidl wird mit hoher Wahrscheinlichkeit daran teilnehmen, wie schon die Jahre zuvor.

Alles Wissenswerte zum Black Friday in nur 1 Minute zusammengefasst:

