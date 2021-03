Square Enix präsentiert Life Is Strange: True Colors mit einem ersten emotionalen Trailer.

Life is Strange Facts

Was erwartet euch in Life Is Strange 3?

Die „Life Is Strange“-Reihe zeigt keine Ermüdungserscheinungen seit Max und Chloes erstem Abenteuer und beschenkt Fans von Story getriebenen Spielen immer wieder mit neuen Ablegern und Spin-Offs. Nun kündigt Square Enix endlich das heiß erwartete dritte Spiel der Hauptreihe an: Life Is Strange: True Colors.

Im neuen Abenteuer der Reihe spielt ihr Alex Chen, die ihre besondere Fähigkeit jahrelang unterdrückt hat: sie kann die Emotionen ihrer Mitmenschen lesen, absorbieren und manipulieren. Als sich ein mysteriöser Todesfall ereignet, hilft ihr der selbst benannte „Fluch“ jedoch um die dunklen Geheimnisse der Kleinstadt zu entlarven.

Ab dem 10. September sollt ihr euch bereits in das Gefühlschaos von Life Is Strange: True Colors stürzen.

Den ersten Trailer zum Spiel könnt ihr euch hier ansehen:

Was soll Life Is Strange: True Colors anders machen?

Life Is Strange: True Colors tut Spielern ein paar große Gefallen. Zum einen gibt es nämlich erstmalig in der Geschichte der Reihe eine deutsche Synchronisation. Und von dem was im ersten Trailer bereits gezeigt wurde, klingt sie richtig gut!

Zum anderen dürfen sich außerdem Episoden-Feinde darüber freuen, dass Life Is Strange: True Colors an einem Stück erscheint. Ihr müsst also nicht mehr mehrere Wochen auf die nächste Folge warten, sondern habt sofort Zugriff auf die gesamte Geschichte des Spiels.

Life Is Strange: True Colors soll am 10. September 2021 erscheinen und euch erneut eine emotionale wie wunderschön inszenierte Geschichte erleben lassen. Neu sind die deutsche Synchronisation und die Tatsache, dass die Reihe endlich Abschied vom Episoden-Modell nimmt.