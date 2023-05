Die Marke Marvel hat zwar gigantische Zugkraft, aber nicht jedes Produkt wird dadurch automatisch zum Welterfolg. Im Fall von Marvel's Midnight Suns hält sich der Erfolg zum Beispiel in Grenzen. Das hat nun ernste Konsequenzen für die Nintendo-Switch-Version des Strategiespiels.

Fehlender Erfolg killt Switch-Version

Marvel's Midnight Suns ist zwar bereits am 1. Dezember 2022 erschienen, aber erst jetzt kommen auch Nutzer der Last-Gen-Konsolen in den Genuss des strategischen Superhelden-Spiels. So erscheint Marvel's Midnight Suns am 11. Mai 2023 für die PlayStation 4 und die Xbox One. Die Version für die Nintendo Switch wurde dagegen überraschend gecancelt. Das verkündete Publisher 2K Games jetzt über die hauseigene Webseite in einer Pressemitteilung.

Der offizielle Trailer zu Marvel's Midnight Suns:

Marvel's Midnight Suns

Ein konkreter Grund für diese Entscheidung wird zwar nicht genannt, allerdings dürfte der mangelnde Erfolg des Spiels daran schuld sein, dass Switch-Nutzer in diesem Monat auf Spider-Man, Iron-Man und Dr. Strange verzichten müssen.

Schon Anfang Januar 2023 wurde das Spiel massiv im Preis reduziert – also nur einen Monat nach Release. Kein gutes Zeichen für ein Spiel dieser Größenordnung. Unsere News dazu findet ihr hier:

Holt euch das Marvel-Spiel im Sonderangebot

Am 11. Mai erscheinen aber nicht nur die Last-Gen-Version von Marvel's Midnight Suns, sondern auch der finale DLC Blood Storm, der die Heldin Storm als spielbare Figur integriert. Darüber hinaus können sich Fans auf drei neue Story-Missionen und weitere kosmetische Items freuen.

Auch wenn dem Spiel kein finanzieller Erfolg vergönnt war, so war zumindest die Fachpresse recht angetan von dem Strategiespiel und vergab im Schnitt 83 Prozent für die PC-Version auf Metacritic. Auf Steam schneidet das Spiel ähnlich gut bei den Usern ab:

Marvel's Midnight Suns Firaxis Games

PlayStation-Fans können sich übrigens aktuell die Digital+ Edition für 39,99 Euro sichern – anstatt der regulären 79,99 Euro. Alternativ können PS-Plus-Premium-Kunden das Spiel der XCOM-Macher auch zwei Stunden lang kostenlos testen.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.