Terminator 2 – Tag der Abrechnung gilt unter Filmfans als Action-Meistwerk und als eines der besten Sequels der Geschichte. In einem Interview hat Hauptdarsteller Arnold Schwarzenegger nun verraten, dass er eine ganz andere Vision für die Fortsetzung hatte.

Terminator 2: Schwarzenegger wollte 150 Kills

Arnold Schwarzenegger muss man wohl nicht mehr vorstellen. Einem Filmfan erst recht nicht. Der Schauspieler hat mit zahlreichen Filmen seinen Ruf als legendärer Action-Star zementiert. Darunter Conan, Predator und vor allem Terminator.

Sein größter Konkurrent war in den 80er und 90er Jahren Sylvester Stallone. Zwischen den beiden Darstellern entwickelte sich zu jener Zeit ein regelrechter Wettstreit, wer die größeren Action-Blockbuster produziert. Das ging sogar soweit, dass Schwarzenegger wichtig war, wer mehr Kills in einem Film erzielte. Darüber spricht der Schauspieler zum Beispiel in diesem Interview mit Jimmy Kimmel:

Infolgedessen hatte Schwarzenegger auch eine ganz andere Erwartungshaltung an den zweiten Terminator-Film. Er wollte den Film wesentlich brutaler aufziehen als Regisseur James Cameron, um Stallone damit zu übertreffen. Umso überraschter war der Action-Star schließlich als Cameron ihm mitteilte, dass er in der Fortsetzung einen guten Terminator spielen würde.

„Was meinst du mit einem guten Terminator? Im ersten Film habe ich 68 Leute umgebracht. Im zweiten Teil muss ich 150 töten. Wir müssen uns steigern! Ich schneide ihnen die Kehle durch, schieße mit einer Kanone auf sie und überfahre sie mit einem Auto. Ich muss Stallone übertrumpfen!“ (Quelle: Gamerant)

Cameron setzte seine friedliche Vision aber letztendlich durch. Tatsächlich trat sogar das genaue Gegenteil ein. In Terminator 2 – Tag der Abrechnung tötete Schwarzenegger keinen einzigen Menschen auf der Leinwand. Dem Erfolg des Films hat das nicht geschadet. Die Fortsetzung spielte 1991 knapp 521 Millionen US-Dollar ein.

