Microsofts Mega-Deal für die Xbox: Activision macht klare Ansage

Der Deal zwischen Microsoft und Activision-Blizzard ist zwar offiziell noch nicht in trockenen Tüchern – doch wahrscheinlich wird der Konzern hinter Spielen wie CoD, Diablo und Overwatch schon bald zur Xbox-Familie gehören. Nun lässt Activision-Blizzard offiziell verlauten, zu welchem Zeitpunkt die hauseigenen Spiele in den Game Pass wandern – vorausgesetzt der Deal geht durch.

Nach häufigem Auf und Ab sieht es jetzt so aus, als würde Microsofts Mega-Deal mit Activision-Blizzard fast nichts mehr im Wege stehen. Entsprechend stellen sich jetzt vor allem Xbox- und PC-Spieler die Frage, ob es sich für sie noch lohnt, Spiele von Activision-Blizzard separat zu kaufen oder ob sie stattdessen einfach darauf warten sollen, dass die Games zeitnah in den Game Pass wandern.

Nun hat sich Activision-Blizzard auf Twitter zu dem Thema geäußert und macht eine klare Ansage:

„Wir haben zwar nicht vor, Modern Warfare 3 oder Diablo 4 in diesem Jahr in den Game Pass aufzunehmen, aber sobald der Deal abgeschlossen ist, werden wir voraussichtlich mit Xbox zusammenarbeiten, um unsere Games mehr Spielern auf der ganzen Welt zugänglich zu machen. Und wir gehen davon aus, dass wir irgendwann im Laufe des nächsten Jahres damit beginnen werden, Spiele in den Game Pass aufzunehmen.“