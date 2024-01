MontanaBlack: „Darum bin ich nicht schon längst im Ausland“

MontanaBlack ist einer der bestverdienenden Streamer Deutschlands und Fans drängt sich die Frage auf, wieso er bei solchen Summen noch bereit ist, in Deutschland zu bleiben und vergleichsweise hohe Steuern zu zahlen. Genau auf diese Frage hat er eine ganz klare Antwort.

„Das ist mir mehr wert als alles, was ich spare“: Monte über seine Ansichten zu Geld

Dass MontanaBlack am Hungertuch nagt, kann man definitiv nicht behaupten. Dennoch kommt von Seiten der Fans immer wieder die Frage auf, wieso er nicht schon lang aus Deutschland verschwunden ist und sich ein schönes Leben auf Madeira, in Monaco oder in Dubai macht. Monte selbst hat dazu eine ganz klare Antwort.

Laut ihm ist kein Geld der Welt es wert, die Zeit mit seiner Familie zu missen. Er betont, dass er es sich nicht mehr zurückkaufen kann, wenn einer seiner Großeltern stirbt, während er „Sonne tankt“ oder „Steuern spart“. Für ihn ist die verbleibende Zeit mit seiner Familie mehr wert als die Millionen, die er in einem anderen Land sparen würde. Nun könnte man eventuell argumentieren, dass er mit dem gesparten Geld häufiger Besuche realisieren kann, aber das scheint für ihn keinerlei Überlegung wert zu sein.

Sein Statement dazu seht ihr hier:

Montes besondere Verbindung zu seinen Großeltern

MontanaBlack erzählt immer wieder über die besondere Beziehung zu seinen Großeltern. Letztes Weihnachten hat er gegenüber der Bild-Zeitung erzählt, dass er früher immer das Weihnachtsfest mit seiner Familie bei den Großeltern verbracht hat. Seit er ein eigenes Haus besitzt, finden die Familientreffen allerdings eher bei ihm statt. (Quelle: BILD.de)

Er sagt zudem, dass er über den irgendwann zwangsläufig eintretenden Tod seiner Großeltern zwar sehr traurig sein wird, er aber sich dennoch auf die positiven Dinge berufen möchte, die er mit ihnen erlebt hat. Dafür wird er dankbar sein. Laut seiner Aussage sind sie bis heute stets gesund und lebensfroh gewesen und haben ihm immer eine schöne Zeit beschert.

Seine Aussage dazu seht ihr hier:

Fans schätzen seine Meinung zu diesem Thema sehr wert, auch wenn es einige gibt, die vorschlagen, er könne die Großeltern ja einfach mit ins Ausland nehmen. Letzten Endes bleibt es allein seine Entscheidung, in die niemand reinzugrätschen hat. Ob in Deutschland oder anderswo, finanziell wird es ihm wohl in nächster Zeit nicht schlecht ergehen.