MontanaBlack meldet sich nach Anzeige zu Wort: „Ich habe nichts verkehrt gemacht“

MontanaBlack meldet sich nach seiner Anzeige wegen illegalem Straßenrennen erstmals zu Wort. Obwohl das Verfahren gegen ihn eingestellt wurde, zeigt er sich noch immer bestürzt und verliert deutliche Worte gegen die Person, die ihn angeschwärzt hat.

MontanaBlack: „Ich habe ihn ein bisschen gestalkt“

Nachdem ihn ein Schreiben der Staatsanwaltschaft erreicht hat und er den Namen desjenigen lesen konnte, der ihn angezeigt hat, ist MontanaBlack direkt zur Internet-Recherche übergegangen. Er sagt selbst, dass er die Person ein wenig gestalkt hat und somit Infos und Bilder gesehen hat.

Noch überraschter ist er über den Fakt, dass ihm besagte Person auf keiner einzigen Social-Media-Plattform folgt. Für ihn ergibt es keinen Sinn, wieso sie ihn daher anzeigen sollte. Über seine Instagam-Story verdeutlicht er seinen Groll und lässt kein gutes Haar an dem User. Unter anderem betitelt Monte ihn als „hässlichen Fettsack aus dem Internet“, der offenbar mit seinem eigenen Leben nicht zufrieden sei. Zudem zeige es ihm erneut, wie hobbylos und ungevögelt manche Menschen wären.

Mit der Oma im Lamborghini

Als kleinen Nachtrag zu seiner Ansage gegen den User stellt MontanaBlack klar, dass es sich bei der Situation, die offenbar zur Anzeige geführt hat, um eine Fahrt mit seiner Oma in seinem Lamborghini gehandelt hat. Sie seien auf einer unbegrenzten Autobahn unterwegs gewesen und mehr müsse er dazu nicht sagen. Die Anzeige ging bei Staatsanwaltschaft per Video ein, das die Person augenscheinlich gedreht haben muss.

Allerdings scheint für die Staatsanwaltschaft keine Straftat vorzuliegen und somit haben sie das Verfahren wieder eingestellt. Es ist noch gar nicht allzu lange her, dass Monte vor Gericht gezogen ist. Im Januar wehrte er sich gegen die Anzeige einer Frau, die mit ihrer kleinen Tochter ungewollt in einem seiner Streams aus dem Wildpark Schwarze Berge in Niedersachsen aufgetaucht ist. Dort standen 250.000 Euro Strafe oder sechs Monate Haft im Raum. Da ist der bloße Ärger über eine Anzeige in diesem Fall doch der glimpflichere Ausgang.

