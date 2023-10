Nach 30 Jahren kehrt TV-Legende Pumuckl zurück – mit einem besonderen Kniff

34 Jahre sind vergangen, seit Meister Eder mit seinem Pumuckl die Kindheit vieler Generationen geprägt hat. Nun kommt nach so langer Zeit eine Neuauflage, die gar nicht so vieles anders macht als sein Ursprung. Doch eine Sache fällt besonders auf.

Die Stimme kommt einem doch bekannt vor: So klingt der neue Pumuckl

1989 wurde die letzte Folge von Pumuckl ausgestrahlt. Gesundheitsbedingt zog sich Schauspieler Gustl Bayrhammer daraufhin zurück und verstarb 1993. Es hat wohl niemand damit gerechnet, dass danach noch einmal eine Neuauflage erscheinen würde, schon gar nicht nach so langer Zeit.

Doch manchmal lohnt sich das Warten, denn tatsächlich erscheinen Ende 2023 auf RTL+ die neuen Abenteuer des Pumuckl. An seiner Seite dieses Mal der Neffe des Schreinermeister Eder, namens Florian. Ein erster Trailer ist ebenfalls erschienen, doch wenn man diesen anschaut, fällt etwas ganz deutlich auf: Pumuckl hat dieselbe Stimme wie vor 34 Jahren.

Sein Sprecher Hans Clarin ist zwar schon lange verstorben, allerdings hat man für die Produktion der Neuauflage eine KI mit Ausschnitten des Originals gefüttert und daraus die Stimme des neuen Pumuckl gewonnen. Unterstützt wird diese Synchronisation durch die Stimme von Maxi Schafroth. Und nicht nur das fällt positiv auf – auch das Design des Kobolds hat sich nicht sonderlich verändert. Während manch ein Kindheitsklassiker dem 3D zum Opfer gefallen ist, wird hier weiterhin auf handgezeichnete 2D-Optik gesetzt.

Darum geht’s in den neuen Geschichten des Pumuckl

Die Handlung der Fortsetzung knüpft direkt an die letzte Folge mit Gustl Bayrhammer an und ignoriert dabei die zwei unbeliebten Spielfilme „Pumuckls Abenteuer“ und „Pumuckls Zirkusabenteuer“. Dreißig Jahre nach dem Tod des Schreinermeisters Franz Eder übernimmt dessen Neffe Florian die Schreinerei und trifft dabei auf den Pumuckl, der noch immer sein Unwesen in der Werkstatt treibt.

Als wiederkehrender Charakter ist bislang die Haushälterin Frau Stürtzlinger bekannt, die bereits in der originalen Serie in einigen Folgen zu sehen war. Diese wird nach wie vor von Ilse Neubauer dargestellt. Über weitere Einzelheiten besteht zur Zeit noch Stillschweigen. Allerdings soll das Comeback am 26. Oktober 2023 sein Debüt im Kino feiern, ehe es in vorerst 13 Folgen seinen Weg zu RTL+ findet.

