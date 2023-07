Kult-Monster Godzilla kehrt in diesem Jahr in die Kinos zurück. Mit Godzilla Minus One erwartet Fans der atomaren Riesenechse nach 7 Jahren Pause ein völliger neuer Teil oder ist der Film sogar ein Remake? Wir zeigen euch den ersten Teaser.

Godzilla ist (mal wieder) zurück

Während Hollywood bereits fleißig an Godzilla x Kong: The New Empire werkelt, der 2024 in die Kinos kommen soll, ist auch Japan nicht untätig geblieben und hat Godzilla Minus One produziert. Dabei handelt es sich um den ersten japanischen Godzilla-Film seit Shin Godzilla, der 2016 veröffentlicht wurde.

Den ersten Teaser zu Godzilla Minus One könnt ihr euch hier ansehen:

Godzilla Minus One – Official Teaser

Der Film spielt in der Nachkriegszeit und könnte dementsprechend auch als Remake oder Reboot des allerersten Teils von 1954 verstanden werden, auch wenn es dafür keine offizielle Bestätigung gibt.

Der kurze Teaser verrät aber bereits, worauf sich Fans in diesem Jahr freuen können: viel Zerstörung und ein recht klassisches Godzilla-Design. Damit unterscheidet sich der Film stark vom Look and Feel aus Shin Godzilla, wo die riesige Echse regelrecht bizarr aussah – siehe Twitter.

Erster Teaser zu Godzilla Minus One begeistert Filmfans

Die Fans sind auf jeden Fall überglücklich darüber, dass sich nach der ganzen Zeit endlich wieder einen klassischen Toho-Godzilla bekommen. Entsprechend positiv sind auch die Reaktionen auf Twitter und anderen sozialen Medien, wo der kurze Teaser frenetisch von der Community gefeiert wird.

In Japan startet der neue Godzilla-Film voraussichtlich am 3. November 2023 und einen Monat später folgt dann der USA-Release. Einen Kino-Termin für Deutschland gibt es dagegen noch nicht. Shin Godzilla lief seinerzeit nur stark limitiert und einige Monate später in den Lichtspielhäusern der Bundesrepublik.

Die Welle an neuen Godzilla-Filmen ist übrigens kein Zufall. Das Kultmonster feiert im kommenden Jahr seinen 70. Geburtstag.