Im Kino konnte ihre Stimme Millionen begeistern. Doch nun plant Halle Bailey den Schritt in die musikalische Unabhängigkeit, den sie auf interessante Weise selbst angeteasert hat.

Von der Meerjungfrau zum Engel

Bereits am 31. Juli 2023 postete Halle Bailey einen kurzen Clip auf YouTube und Social Media. Dieser zeigt einige private Aufnahmen aus ihrer Kindheit, unter welche die Instrumentalversion ihres Debut-Songs „Angel“ gelegt ist. Das Video endet mit den Worten „Angels make a way somehow“ (Engel finden immer einen Weg).

Heute, am 4. August 2023, erschien der Song schließlich, der den Grundstein für ihre musikalische Solo-Karriere setzt:

Arielle: Disney-Kinoerfolg könnte ihr in die Karten spielen

Halles gesangliche Performance in der Realverfilmung des Disney-Films Arielle, die Meerjungfrau könnte den Verkauf ihrer Debut-Single drastisch ankurbeln. Ihre Interpretation des Titelsongs „Part of Your World“ erreichte Platz 21 der Billboard-200-Charts und ließ damit Top-Soundtracks anderer Filme weit hinter sich.

Zudem landete der ebenfalls aus dem Kinofilm stammende Song „For The First Time“ in Billboards Rangliste der 50 besten Songs des Jahres 2023.

Zum jetzigen Zeitpunkt hat Arielle über 560 Millionen US-Dollar an den Kinokassen eingespielt (Quelle: NME), was sicher nicht zuletzt an Halles Verkörperung der Arielle liegt.

Keine Unbekannte in der Musikbranche

Bereits seit 2016 veröffentlicht Halle Bailey zusammen mit ihrer Schwester Chloe als das R&B-Duo Chloe x Halle Singles und Alben. Sie wurden unter anderem für die NAACP Image Awards 2017, die BET Awards 2018, die MTV Video Music Awards 2018 und die MTV Europe Music Awards nominiert.

Darüber hinaus waren sie in den Kategorien Best New Artist und Best Urban Contemporary Album für die Grammy Awards 2019 nominiert. Bei der Verleihung der Grammy Awards 2021 waren sie in den Kategorien Best Traditional R&B Performance, Best R&B Song und Best Progressive R&B Album nominiert.